La 'regla del minut' per mantenir el cotxe i evitar avaries

Durant les vacances es produeix un augment de la circulació de cotxes a les carreteres. Moltes famílies opten per fer quilòmetres amb el vehicle, ja que resulta l'opció més econòmica moltes vegades. Tot i això, cal cuidar el cotxe de la millor manera possible per no tenir cap avaria durant el trajecte.

El turbo és un element imprescindible del cotxe, ja que proporciona més combustible al motor mitjançant comprimir l'aire. Tot i això, aquesta peça té una problemàtica, i és que és una de les més cares de reparar, la substitució de la qual podria tenir un cost superior a 5.000 euros en un taller.

Per aquest motiu, molts conductors apliquen la coneguda 'regla del minut'. Aquest truc es realitza cada cop que el conductor es disposa a utilitzar el seu vehicle. Consisteix a deixar el vehicle al ralentí just en arrencar el motor de l'automòbil durant almenys un minut, i realitzar la mateixa acció 60 segons més abans d'apagar-lo.

Aquesta acció ajuda a fer que l'oli tingui temps per arribar a totes les peces, mentre aquestes assoleixen una temperatura òptima per funcionar correctament. Amb aquest truc, tots els elements del cotxe podran respondre de manera adequada i complir les seves necessitats mecàniques.