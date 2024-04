Torna "Expocasió", la fira de cotxes d'ocasió i KM 0 més important de les comarques gironines

Torna la fira de cotxes d'ocasió i KM 0 “Expocasió Girona” al carrer Pla de la Selva, a Fornells de la Selva, (darrere els concessionaris), els dies 26, 27 i 28 d’abril. Aquest esdeveniment s'ha convertit en la Fira de Vehicle d’Ocasió més important de les comarques gironines, i és una cita ineludible per a tots els amants dels automòbils i per a aquells que busquen l'oportunitat perfecta per adquirir un cotxe de gran qualitat a preus assequibles.

La fira es podrà visitar els dies 26, 27 i 28 d'abril de les 10 del mati a les 8 del vespre i l'entrada és totalment gratuïta.

En aquesta edició, “Expocasió Girona” gaudirà la presència de cotxes, motos, furgonetes industrials, autocaravanes i campers, totalment revisats i garantits, en un format de 4 en 1, en un únic espai d’uns 12.000 metres quadrats d’exposició del carrer Pla de la Selva. Hi haurà una gran gamma de vehicles d’ocasió, KM0, gerència, gasolina, dièsel, híbrids i models elèctrics. L’experiència acumulada els últims anys, com també la bona predisposició de tots els expositors, fan que aquesta fira hagi aconseguit vendre, cada any, més de 450 cotxes al llarg dels tres dies d’activitat.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Fornells de la Selva, i les promocions i ofertes que ofereixen els expositors presents -la majoria, concessionaris oficials-, representen una garantia en el tracte i en el servei de postvenda. Tots els vehicles estaran revisats i garantits.

Per a obtenir més informació i actualitzacions visita el seu lloc web.