Avís de la DGT: No utilitzis aquestes ulleres de sol si no vols que et multin

La Direcció General de Trànsit està treballant en la campanya d'estiu actual a causa de la gran quantitat de desplaçaments que es produeixen en aquesta època de l'any. Durant l'època estival, és molt comú que els conductors facin servir ulleres de sol per evitar enlluernaments, per la qual cosa és important augmentar la precaució en aquests casos.

Segons explica la DGT, es van produir fins a 921 sinistres mortals a les vies de circulació a l'estat espanyol durant el 2021, i van provocar la mort de fins a 1.004 persones. De les quals, 51 d'aquestes víctimes van ser per enlluernaments durant l'alba o el vespre, un 5% del total.

No obstant això, hi ha la remor que la DGT sanciona els conductors que portin les ulleres de sol de filtre UV400 mentre manegen el vehicle. És una recomanació que fa la Direcció General de Trànsit sobre quins són els models adequats per a la conducció.

Aquesta recomanació passa perquè la protecció UV400 és molt intensa i el seu ús està pensat per a alta muntanya i glaceres. Les ulleres que utilitzen aquesta protecció tenen un filtre molt fosc per protegir-se de la radiació solar intensa, per la qual cosa no són recomanades per al trànsit de carretera.

Segons un estudi del Col·legi d'Òptics-Optometristes de Galícia, les ulleres de sol més recomanables són les que tenen un filtre de categoria inferior a 4 (UV400), mentre que el color més recomanat per a les lents és el gris, que transmet la llum uniformement i respecta millor els colors naturals.