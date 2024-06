Els 4 aspectes a conèixer per passar la ITV favorablement

Si tens un vehicle, saps que cada cert temps has de passar la ITV. Sovint cada any o cada dos anys. Això pot suposar molt estrès, perquè no saps si la passaràs o no. Si no la passes saps que hauràs d'invertir a canviar o reparar certs "problemes" del vehicle. Així doncs, la ITV comporta molts mals de cap. En aquest article et descobrirem quatre aspectes a comprovar abans de passar la Inspecció Tècnica de Vehicles i així aconseguir passar-la a la primera.

Normativa de la ITV

El mes de setembre de 2023 es va aprovar una norma que si no es compleix no ens donarà accés a l'adhesiu de la ITV. Aquesta norma se centra en les emissions dels nostres cotxes, on les estacions estan començant a revisar els sistemes de control d'emissions.

Aquest nou protocol es fa servir per als cotxes fabricats a partir de l'any 2006. Tot i que, els cotxes antics estan a punt d'obtenir un nou reglament que els privaria de passar la ITV de manera periòdica.

Això no obstant, en aquest examen o revisió es poden acumular faltes lleus o greus. En el cas d'aquestes últimes, pot suposar una fallada immediata i no es rebria l'adhesiu. Tot i això, sí que es poden acumular algunes lleus, encara que després de l'examen es recomanen tractar. Alguns dels errors següents són dels que més passen desapercebuts i et poden fer suspendre.

Els 4 punts clau que has de revisar abans de fer la Inspecció Tècnica de Vehicles

1. Els sistemes anticongelants i antibaf que et poden fer suspendre la ITV

Durant la inspecció es revisarà que aquests dos sistemes funcionin de manera correcta. En altres paraules, mirarem que l'aire surti per la part interior del parabrisa. En cas que no ho faci, això es considera falta lleu i es pot sumar a altres perquè no passis la revisió de la ITV.

2. Els pneumàtics, un punt clau en la revisió de la ITV

Els pneumàtics són un punt clau per poder passar la ITV. De fet, si aquesta part del cotxe no compta amb un bon manteniment, pots suspendre la revisió. Segons la normativa, la profunditat mínima dels nostres pneumàtics, pel que fa al dibuix, ha de ser d'1,6 mil·límetres. Per tant, revisar els pneumàtics es converteix en un apartat clau.

És molt important portar els pneumàtics en bones condicions / prostooleh

3 .Tenir la carrosseria en mal estat també et pot jugar males passades a la revisió de la ITV

Els professionals de la ITV revisaran de manera visual que la carrosseria no tingui ni òxid ni corrosió, ja que si no t'enfrontaries a una falta que pot arribar a suspendre el cotxe.

4. Els eixugaparabrises han d'estar correctes si no volem suspendre la ITV

Aquesta part del cotxe és una falta greu si no funcionen. A més, on més s'ha de posar el focus és a les escombretes i al líquid, ja que totes dues suposen faltes per suspendre la ITV.

Quina multa em poden posar per no portar la ITV passada?

La sanció per no tenir la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) en regla varia segons les circumstàncies. Aquestes serien les possibles sancions o multes que podries rebre si no tens la ITV:

Si fa menys de dos mesos que no tens la ITV en regla , es considera una falta lleu i rebràs una multa econòmica. Aquesta sanció pujarà fins als 200 euros.

, es considera Aquesta sanció pujarà fins als Si el teu vehicle ha suspès la ITV, és a dir, ha sortit com a negativa i circules amb ell, la multa pujarà fins als 500 euros. A més, no hi ha la possibilitat d'efectuar el pagament aviat.

D'altra banda, a Espanya no hi ha un sistema de punts de penalització específic per no passar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). A més, la manca de la ITV pot comportar la immobilització del vehicle fins que se solucioni la situació.