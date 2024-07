El sistema que serà obligatori a partir del juliol i que impedeix superar la velocitat màxima

En un esforç per reduir els accidents de trànsiti millorar la seguretat a les carreteres, el nou Sistema d'Assistència Intel·ligent de Velocitat (ISA, per les sigles en anglès) s'està implementant en una gamma creixent de vehicles. Aquesta innovadora tecnologia promet ser un canvi de joc en l'àmbit de la seguretat viària, oferint múltiples beneficis tant per als conductors com per a l'entorn.

Com funciona el Sistema d'Assistència Intel·ligent de Velocitat?

ISA és un sistema avançat que utilitza una combinació de dades de GPS, càmeres i mapes digitals actualitzats per supervisar i controlar la velocitat del vehicle en temps real. Aquí hi ha una visió més detallada del seu funcionament:

Reconeixement de senyals de trànsit: Equipat amb càmeres, el sistema pot identificar els senyals de velocitat a la carretera. Aquestes càmeres, generalment instal·lades a la part davantera del vehicle, llegeixen els senyals i transmeten la informació al sistema de control.

Dades de GPS i Mapes Digitals: L'ISA també es basa en dades de GPS i mapes digitals per conèixer els límits de velocitat específics de cada tram de carretera. Aquests mapes s'actualitzen regularment per reflectir qualsevol canvi als límits de velocitat.

Control automàtic de velocitat: Un cop el sistema identifica el límit de velocitat, pot actuar de dues maneres: avisant el conductor mitjançant alertes visuals i auditives o ajustant automàticament la velocitat del vehicle per mantenir-lo dins del límit permès.

Avantatges de l'ISA

La implementació del Sistema d'Assistència Intel·ligent de Velocitat comporta una sèrie d'avantatges significatius:

Reducció d'accidents: El principal avantatge de l'ISA és la capacitat per reduir la velocitat del vehicle automàticament, disminuint així el risc d'accidents causats per excés de velocitat. Això és particularment beneficiós en zones urbanes i àrees escolars on la velocitat ha de ser estrictament controlada.

Compliment de normes de trànsit: En ajudar els conductors a mantenir la velocitat adequada, el sistema assegura un millor compliment de les normes de trànsit, reduint les multes i sancions per excés de velocitat.

Estalvi de combustible i reducció d'emissions: Amb una conducció més controlada i eficient, els vehicles poden optimitzar el consum de combustible, fet que també contribueix a la reducció d'emissions contaminants.

Menor estrès per al conductor: En eliminar la necessitat d'estar vigilant constantment la velocitat, l'ISA redueix l'estrès del conductor, permetent concentrar-se més a la carretera i en altres aspectes de la conducció.

Foment d'una conducció més segura: En establir un entorn de conducció més segur i controlat, el sistema fomenta les pràctiques de conducció més responsables i segures entre els conductors.

ISA millorarà significativament la seguretat a les carreteres / Pixabay

Implementació i futur de l'ISA

Actualment, l'ISA s'està incorporant en vehicles nous. Amb el suport de les autoritats de trànsit i la legislació europea que impulsa la seva adopció, s'espera que aquest sistema es converteixi en una característica estàndard a tots els vehicles en els propers anys.

La tecnologia darrere de l'ISA continua evolucionant, amb millores contínues en el reconeixement de senyals i la integració de dades en temps real, cosa que augura un futur prometedor per a la seguretat viària. Els fabricants d'automòbils, conscients dels beneficis i la demanda creixent de sistemes d'assistència al conductor, estan invertint significativament en el desenvolupament i la implementació de l'ISA.

En resum, el Sistema d'Assistència Intel·ligent de Velocitat no només promet fer les nostres carreteres més segures, sinó que també representa un pas significatiu cap a la conducció autònoma i un futur amb menys accidents i més eficiència en el transport.