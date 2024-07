Compte: La DGT alerta sobre el canvi de normativa per a ciclistes i els cotxes que fan avançaments

La Direcció General de Trànsit ha compartit les novetats sobre la reforma del Reglament General de Circulació. Aquest nou Reial decret s'haurà d'aprovar al Consell de Ministres i entraria en vigor a principis de 2025. Ara, s'han pogut conèixer alguns dels canvis a la normativa, com la reducció de les taxes d'alcohol per a novells i professionals.

Tot i això, hi ha algun canvi en el reglament que ha passat desapercebut per als usuaris i està dirigit als ciclistes. En aquest context, el Reial decret de modificació del Reglament General de Circulació ha establert canvis a la norma d'avançament a ciclistes.

L'escrit dicta que tots els conductors no podran circular a més de 20 quilòmetres per hora menys del límit de velocitat establert a l'avançar ciclistes. Per tant, en una carretera amb límit de 80 quilòmetres per hora, si un vehicle vol avançar un ciclista, ho haurà de fer a menys de 60 quilòmetres per hora.

A més, es manté la superació lateral mínima d'1,5 metres als avançaments a ciclistes, amb un possible canvi afegit. Tot i que encara no s'ha confirmat, els vehicles sembla que hauran de canviar de carril en algunes situacions d'avançament.