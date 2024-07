La importància del significat de posar una ampolla sobre el cotxe

Cada vegada hi ha més llenguatge no verbal a la carretera. L'últim dels senyals que et pots trobar és una ampolla sobre el cotxe. Però, saps què vol dir? Aquest simple gest pot significar un senyal d'alarma, d'emergència. T'expliquem com funciona i què fer en cas de trobar-te en aquesta situació.

El significat de l'ampolla al sostre

Col·locar una ampolla d'aigua o un altre tipus de recipient al sostre del cotxe és un senyal que el conductor es troba en una situació d'emergència. Aquest codi no verbal ha guanyat popularitat a diverses regions com una manera de demanar ajuda sense necessitat de sortir del vehicle, especialment en carreteres solitàries o perilloses.

La idea és que l'ampolla sigui visible des d'una distància considerable, i alerten altres conductors que el vehicle detingut necessita assistència. Aquesta pràctica pot ser particularment útil en casos en què el conductor no té accés a un telèfon mòbil, o en situacions en què és més segur romandre dins del cotxe.

A més, a l'Argentina s'ha popularitzat des de fa molts anys a col·locar una ampolla al sostre del cotxe significa que el vehicle està a la venda. És una forma de senyalització no verbal que permet als possibles compradors identificar fàcilment que el propietari del cotxe està interessat a vendre'l.

Cómo fue que se decidió que poner un bidón encima de un auto era una buena forma de venderlo? Lo es? pic.twitter.com/8cjIjfpgLO — Olivia Sohr (@olisohr) December 2, 2018

El costum de col·locar una ampolla d'aigua al sostre del cotxe com a senyal de venda és una pràctica força comuna a Argentina i altres països d'Amèrica Llatina. El seu origen es deu al fet que pels anys 1940 es va establir un tribut o impost sobre la venda de cotxes. Per això es va fer servir aquest signe no verbal per eludir aquests impostos. Des de llavors, s'ha convertit en un senyal reconeixible i acceptat a l'àmbit automobilístic de la regió.

Altres objectes i els seus significats

A banda de l'ampolla al sostre, hi ha una gran infinitat de símbols diferents que tenen els seus significats i que s'haurien de conèixer:

Mocador blanc a la finestra: Col·locar un mocador blanc penjant de la finestra del cotxe és un símbol internacional de rendició o necessitat d'ajuda. En el context de la carretera, podeu indicar que el conductor requereix assistència immediata, com en el cas d'una avaria greu o una emergència mèdica.

Triangle reflector a terra: El triangle reflector és un element obligatori a la majoria dels kits d'emergència vehicular. Quan es col·loca darrere del cotxe a una distància adequada, indica que el vehicle està detingut a causa d'una emergència i alerta altres conductors perquè redueixin la velocitat i procedeixin amb precaució.

Cinta vermella a l'antena: Una cinta vermella lligada a l'antena del cotxe pot significar que el vehicle està abandonat temporalment. Els conductors utilitzen aquest símbol per indicar que no són lluny i que el cotxe no representa un perill. També pot servir com un senyal per als serveis d'emergència que el conductor està conscient de l'estat del vehicle.

Llums intermitents: Tot i que és una funció estàndard del cotxe, l'ús dels llums intermitents (o d'emergència) té diversos significats. Generalment, indiquen que el vehicle està detingut o movent-se lentament degut a una emergència. També es poden fer servir per alertar altres conductors de perills imminents a la carretera, com accidents o condicions climàtiques adverses.

El triangle reflector és imprescindible com a senyal d'advertència d'avaria o perill / freepik

Importància de l'educació viària dels símbols com l'ampolla al cotxe

Comprendre aquests símbols i els seus significats és cabdal per a tots els conductors. L'educació viària no sols abraça les lleis de trànsit i les habilitats de conducció, sinó també el coneixement d'aquests codis no verbals que poden salvar vides. Els conductors han d'estar atents a aquests signes i saber com reaccionar adequadament per garantir la seguretat a la carretera.

El llenguatge de la carretera està en evolució constant, i els conductors s'han d'adaptar a aquests canvis per mantenir la seguretat i l'eficiència en la conducció. L'ampolla al sostre del cotxe només és un dels molts símbols que han sorgit per comunicar situacions d'emergència o altres situacions curioses. Conèixer i respectar aquests signes pot marcar la diferència entre un viatge segur i una situació perillosa.