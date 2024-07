El missatge de la DGT que no has d'obrir mai: "Ignora'ls"

La Direcció General de Trànsit ha compartit un advertiment als usuaris a les xarxes socials. L'organisme ha volgut alertar els conductors sobre el mètode 'smishing'. Aquesta estafa, mitjançant missatges de text fraudulents, es caracteritza per fer una suplantació d'identitat.

Els delinqüents envien un SMS, fent-se passar per la DGT, i obtenir les dades personals i financeres dels ciutadans. El text en qüestió no és sempre el mateix, encara que és semblant, i poden utilitzar diferents números de telèfon per enviar-te'l.

"Ni el text és sempre exactament el mateix ni procedeixen del mateix número de telèfon, però tots són un FRAU #smishing. Si en reps un com aquests, ignora'ls o esborra'ls, però #NoPiquis. La #DGT NO envia mai notificacions en relació a multes via SMS ni a través de mail", aclareix la DGT a les seves xarxes socials.

L'organisme ha decidit compartir aquesta alerta perquè diversos usuaris han denunciat aquest succés. Diferents conductors han rebut unes presumptes multes de trànsit a través de SMS, que han resultat fraudulents. Si rebeu un missatge que afirma ser de la DGT, no respongueu ni pressioneu cap enllaç. Aquest tipus de notificacions solen enviar-se mitjançant correu postal, mai via mail o missatge de text.