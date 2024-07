Els trucs per aconseguir una tapisseria sense taques

Els seients del cotxe solen embrutar-se amb facilitat i treure depèn de quines taques sol ser bastant complicat. Així doncs, avui t'explicarem el secret per aconseguir una tapisseria sense brutícia. Utilitzar vinagre blanc amb bicarbonat de sodi és una de les solucions més efectives. A més, aquest remei farà que les males olors també marxin. Descobreix pas a pas com aconseguir-ho.

A continuació, us expliquem com utilitzar aquest mètode i altres trucs útils per mantenir la tapisseria en òptimes condicions.

Com netejar la tapisseria del cotxe amb bicarbonat

Materials necessaris:

Bicarbonat de sodi

Vinagre blanc

Aigua

Un ruixador

Raspall de truges suaus

Drap de microfibra

Aspiradora amb accessori de raspall

Instruccions pas a pas:

Preparació de la tapisseria:

Abans de començar, aspira bé els seients per eliminar pols, molles i qualsevol altre residu solt.

Aplicació de bicarbonat de sodi:

Empolvora una quantitat generosa de bicarbonat de sodi sobre les àrees dels seients que vols netejar. El bicarbonat de sodi és excel·lent per absorbir olors i afluixar la brutícia incrustada.

Barreja de neteja:

En un ruixador barreja una part de vinagre blanc amb una part d'aigua. Aquesta barreja actuarà com un netejador eficaç per descompondre les taques i eliminar olors.

Ruixar la barreja:

Ruixa lleugerament la barreja de vinagre i aigua sobre el bicarbonat de sodi als seients. No xopis la tapisseria; amb una mica és suficient per activar el bicarbonat de sodi i ajudar a afluixar la brutícia.

Neteja la tapisseria amb la barreja i aconseguiràs grans resultats / senivpetro

Raspallat:

Fes servir un raspall de truges suaus per treballar la barreja a la tapisseria. Frega amb moviments circulars per assegurar-te que la barreja penetri bé a les fibres del seient.

Deixar actuar:

Deixa que la barreja actuï durant uns 15-20 minuts. Això permet que el bicarbonat de sodi i el vinagre blanc treballin en conjunt per descompondre les taques i neutralitzar les olors.

Neteja final:

Després de deixar actuar, utilitza una aspiradora amb un accessori de raspall per retirar el bicarbonat de sodi sec i qualsevol residu solt. Assegureu-vos de passar l'aspiradora acuradament per eliminar tota la brutícia i el bicarbonat.

Assecatge i acabat:

Si la tapisseria encara està lleugerament humida, fes servir un drap de microfibra net per assecar els seients. Obre les finestres o deixa les portes del cotxe obertes per permetre una bona ventilació i ajudar que la tapisseria s'assequi completament.

Altres consells i trucs per mantenir la tapisseria del cotxe

1. Eliminar taques específiques:

Taques de greix o oli: Empolvora maizena o talc sobre la taca, deixa actuar durant uns minuts i després raspalla i aspira. En acabat, neteja amb una barreja de detergent suau i aigua .

Empolvora maizena o talc sobre la taca, deixa actuar durant uns minuts i després raspalla i aspira. En acabat, Taques de cafè : Barreja una part de vinagre blanc amb dues parts d'aigua, aplica sobre la taca i seca amb un drap net.

Barreja una part de vinagre blanc amb dues parts d'aigua, aplica sobre la taca i seca amb un drap net. Taques de tinta: Aplica una mica d'alcohol isopropílic en un drap i frega suaument la taca de tinta. Eixuga amb un drap net.

2. Desodoritzar:

Per mantenir una olor fresca, pots col·locar bosses de carbó activat sota els seients per absorbir olors. També pots empolvorar bicarbonat de sodi sobre la tapisseria, deixa actuar durant la nit i aspira l'endemà.

3. Protecció regular:

Considera aplicar un protector de roba després de la neteja profunda per prevenir futures taques i facilitar la neteja regular.

El bicarbonat de sodi i el vinagre blanc són productes versàtils i altament efectius per netejar la tapisseria del cotxe, eliminant taques i olors i deixant els seients frescos i com a nous. Amb aquest mètode casolà, pots mantenir la tapisseria del teu cotxe en excel·lents condicions sense necessitat de recórrer a productes costosos o tractaments professionals.

A més, seguint alguns consells addicionals, pots assegurar-te que el teu cotxe no només llueixi net, sinó que també es mantingui fresc i còmode durant molt de temps.