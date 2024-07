El nou senyal de circulació que la DGT posa en marxa

La DGT està actualitzant la seva normativa i és que, adaptar-se a les novetats és importantíssim en matèria de seguretat viària. Per aquest motiu, us venim a mostrar el nou senyal que ha creat i el qual és importantíssim conèixer per tal d'evitar accidents o distraccions al volant.

Nou senyal S-70 de la DGT

Un dels darrers senyals que s'inclourà en el catàleg viari de la Direcció General de Trànsit serà la S-70. El seu significat va lligat als carrils i el seu color serà blau amb línies blanques, cosa que significa informació.

Tot i que, tots els senyals pretenen informar, els blaus són d'aquest color perquè diferenciïn clarament els que són d'obligació i prohibició.

En aquest cas, la S-70 alerta els conductors de la reducció de carrils, ajuntant-se en una única via. Aquest senyal serà molt útil a diversos escenaris, ja no només als habituals, sinó també a carreteres en obres on els carrils disminueixen.

Per tant, la DGT pretén amb aquest nou senyal continuar regulant les nostres carreteres i millorar la seguretat viària. Els senyals serveixen per proporcionar als conductors informació necessària de la carretera i regular-ne el comportament.

Aquest és el nou senyal de la DGT / -

Per què és tan necessari que la DGT continuï incloent nous senyals de trànsit?

Que la DGT actualitzi el catàleg de senyals no és per gust, sinó que hi ha una sèrie de raons o motius per fer-ho: