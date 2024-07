Descobreix les 5 avaries més costoses

Els cotxes tot i fer-los un bon manteniment, a vegades ens poden fallar. I una reparació no sol ser econòmica. Això produeix molta ansietat, ja que la despesa pot arribar a deixar-nos sense diners per passar el mes o sense cotxe, en depèn de quines condicions. Avui descobriràs quines són les cinc reparacions més costoses; així que, estigues al cas i cuida el teu vehicle.

Cal recalcar que aquest estudi s'ha fet tenint en compte el cost de 65 euros l'hora de la mà d'obra del taller i els preus mitjans de les peces.

Cigonyal: peça barata, però de difícil accés

El cigonyal és una peça important dins del motor, ja que rep el moviment dels pistons. Per tant, ja no només és que sigui necessari per al nostre cotxe, sinó que a sobre no és especialment barat si es trenca.

De fet, el pitjor de què el cigonyal pateixi una avaria no és per la peça en si, pel fet que no és gaire costosa, sinó pel seu difícil accés. Per poder retirar aquesta peça se n'han de desmuntar altres, cosa que provoca que la reparació s'allargui encara més, arribant a provocar una factura de fins a uns 3.300 euros.

Injectors: un cas similar al filtre de partícules

Els injectors són una avaria semblant al filtre de partícules, ja que són peces més o menys costoses. Per això, aquesta reparació no rau en el que triguen al taller, que solen ser unes poques hores, sinó en el preu de la peça.

A més, els injectors són una peça que si funcionen malament faran que el motor del teu cotxe perdi força rendiment i potència. Per tant, és una avaria que s'ha de cobrir com més aviat millor i els preus dels injectors ronden entre els 270 i 600 euros. Tot i això, la reparació final arribaria als 3.900 euros.

La reparació pot arribar fins als 3.900 euros / Red Euro Taller

Culata: peça clau al motor i força costosa

Una de les peces importants dins del motor és la culata, la qual segella els cilindres d'aquest. En el cas que la culata patís una avaria, això mateix podria repercutir en altres danys al motor, cosa que podria ser catastròfica.

Per això, tenir ben controlats els nivells d'oli és un punt clau perquè la culata mantingui la vida útil. La realitat és que si patiu una avaria d'aquest calibre, la factura del taller no serà barata precisament, ja que parlem d'uns 5.000 euros. Principalment pel temps que té de reparació.

Bloc de motor: el component central del motor

És una peça molt important del motor, perquè allotja moltes altres peces necessàries de l'element principal que fa que el cotxe funcioni. Si s'arriba a malmetre o fer malbé, el motor podria deixar de funcionar, per la qual cosa és una peça que s'ha de reparar amb urgència.

La seva reparació és força extensa, podent arribar a les 20 hores de mà d'obra, la qual cosa fa que el preu final sigui d'uns 5.000 euros.

Caixa de canvis: el rei de les avaries cares

La caixa de canvis és una peça realment complexa que implica hores de feina. Tot i això, depèn de si el cotxe és manual o automàtic, ja que els preus varien entre l'un i l'altre. No obstant això, les dues avaries són força costoses i no seria plat de bon gust que es fes malbé aquesta peça.

Si el cotxe és manual, els preus al taller ronden els 10.000 euros i en els automàtics poden estar entre els 11.000 i els 14.000 euros. És a dir, una avaria realment costosa que pot fer molt de mal a la butxaca dels conductors.