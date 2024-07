El mal hàbit a evitar si vols estalviar fins a 5.000 euros en reparacions

Cuidar el nostre vehicle és imprescindible per tal d'evitar avaries. La manera en la qual conduïm determinarà en molts casos, les avaries i la durabilitat del cotxe. Així doncs, en aquest article t'explicarem com evitar una avaria que et pot arribar a costar fins a 5.000 euros. Només necessites deixar un mal costum, que molts duem a terme: posar el peu esquerre recolzat sobre el pedal d'embragatge mentre condueixes.

Com funciona el vehicle: canvi de marxes i pedal d'embragatge

Però per entendre per què recolzar el peu al pedal d'embragatge pot ser perjudicial per al teu cotxe, primer necessitem saber el funcionament del sistema de canvi de marxes d'un vehicle. Quan trepitges el pedal d'embragatge, estàs desconnectant temporalment el motor de la caixa de canvis. Això permet canviar de marxa sense que el motor estigui connectat directament a les rodes.

Encara que no ho sembli perquè el peu amb prou feines pesa, quan el mantens sobre el pedal estàs mantenint l'embragatge parcialment pressionat. Això vol dir que el disc d'embragatge està en constant fricció amb el volant d'inèrcia, que està connectat al motor. Aquesta fricció constant pot generar calor i desgast excessiu als components de l'embragatge. Això pot comportar problemes com ara que et patini l'embragatge, dificultat per canviar de marxa i, fins i tot, danys més greus al sistema de canvi de marxes.

La solució per estalviar-te fins a 5.000 euros en el taller

Donar suport al peu al pedal d'embragatge és un costum fàcil d'adquirir perquè és més còmode i ràpid per accionar-lo, però pot tenir conseqüències costoses a llarg termini. Afortunadament, la solució és simple: quan no estiguis utilitzant l'embragatge, simplement col·loca el peu al reposapeus ubicat a l'esquerra dels pedals. Aquest reposapeus està dissenyat específicament per descansar el peu mentre condueixes, evitant així el risc de danyar el sistema de canvi de marxes.

No posis el peu al pedal de l'embragatge si no l'utilitzes / freepik

En resum, recolzar el peu al pedal d'embragatge pot danyar el teu cotxe a causa de la fricció constant que genera al sistema d'embragatge. Això pot resultar en un desgast prematur i derivar en què és la reparació més cara d'un cotxe: canviar o reparar el sistema de canvi, amb una factura que pot arribar als 5.000 euros. Per evitar aquest problema, simplement utilitza el reposapeus quan no estiguis utilitzant l'embragatge. És una petita acció que et pot estalviar molts diners i problemes en el futur.