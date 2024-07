El truc per estalviar més benzina a l'estiu: fins a 50 cèntims per litre

El preu de la benzina i el dièsel a Catalunya viu un procés d'inestabilització. A finals del 2023 i principis del 2024 semblava que s'havia trobat l'equilibri, però no ha estat així, i és que continua estant pels núvols.

Els preus del carburant varien constantment i segons la distribuïdora de què provingui, ja que serà la qualitat d'additiu la que farà canviar el cost.

A causa de l'encariment de la benzina, no és estrany que els conductors busquin trucs per estalviar el màxim possible. A més, amb l'arribada de l'estiu i l'augment dels viatges per carretera, es vol minimitzar les despeses.

Ara, el Club d'Automobilistes Alemanys (ADAC) ha donat alguns consells per estalviar fins a 50 cèntims per litre de combustible.

En cas d'haver de proveir en un viatge per carretera, evitar omplir el dipòsit del vehicle en una benzinera d'autopista. Desviar-te a una àrea urbana podria fer-te estalviar fins a 50 cèntims per litre.

ADAC ha explicat que és habitual que els preus de les benzineres baixin alguns cèntims a la tarda, així que recomana ficar carburant entre les 18 i les 22 hores. A més, han assegurat que en aquestes hores el combustible té més densitat i podries arribar a obtenir més quantitat.