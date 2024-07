La DGT adverteix: aquest és l'error més comú dels conductors

Molts conductors es posen molt nerviosos a l'hora d'entrar a una rotonda, aquesta intersecció de forma circular que ens permet accedir a diverses bifurcacions sense necessitat de semàfors ni girs bruscs a l'esquerra o dreta. En qualsevol cas, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha revelat que és precisament en aquestes interseccions on es produeix un dels errors més habituals a la carretera.

És obligatori posar intermitents a les rotondes?

El que és habitual a l'estat espanyol és veure un conductor encendre l'intermitent esquerre si el seu desig és romandre a la rotonda, o el dret si vol sortir per la bifurcació següent. Però cal posar els intermitents a les rotondes? La DGT aclareix aquesta qüestió i la seva resposta et sorprendrà: “només cal utilitzar-los per sortir de la rotonda i per canviar de carril”.

És a dir, no has d'encendre els intermitents si vols romandre a la rotonda, tampoc quan entres a la rotonda. Sense ser un error com a tal, sí que pot induir a error el conductor situat darrere teu perquè pot pensar que canviaràs de carril, quan realment seguiràs circulant pel mateix.

Som conscients que les rotondes són un dels elements més problemàtics per a molts conductors. Al capdavall, com en qualsevol altre aspecte de la conducció, és agafar-li el truc a una intersecció que pot salvar vides.