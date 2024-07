Revisa aquestes parts de la moto a l'estiu i preveu avaries i despeses

Tot i que sempre es fa molt esment a les revisions dels vehicles a l'hivern per temes com el fred... També és molt important fer-les a l'estiu. Les temperatures extremes, tot i ser oposades, sempre afecten negativament el nostre vehicle. Així doncs, en aquest article ens centrarem en les motos i t'ensenyarem què has de revisar per tal de prevenir qualsevol problema, accident i aconseguir un major estalvi.

Amb això, Euromaster ha identificat 4 elements que hauries de revisar com més aviat millor, perquè pateixen molt amb la calor i poden suposar avaries de fins a 6.000 euros.

Les 4 parts que has de revisar a l'estiu

Líquid refrigerant

Una gran quantitat de motos actuals estan equipades amb un sistema de refrigeració que fa servir un líquid per mantenir la temperatura adequada del motor. Aquest líquid, conegut com a refrigerant, circula a través d'un circuit compost per tubs i conductes, el propòsit del qual és assegurar que el motor funcioni a una temperatura òptima i de manera fiable.

A les motos, si el nivell d'aquest líquid baixa a causa d'una fuita al dipòsit o al circuit, el motor es pot sobreescalfar o, fins i tot, “gripar-se”, cosa que significaria haver de reemplaçar-lo, amb un cost que pot oscil·lar entre els 1.000 i 6.000 euros.

Filtre de l'aire del motor

La pols i altres partícules a l'aire poden ser perjudicials per a la moto, igual que el salnitre i els grans de sorra presents a les platges properes al mar. Aquestes impureses poden arribar a bloquejar el filtre d'aire del motor. De vegades, el filtre s'obstrueix tant que afecta el rendiment del motor, cosa que en pot requerir la substitució. Aquest reemplaçament pot tindre un cost que varia entre 1.000 i 6.000 euros.

Netejar els filtres d'aire ens pot fer estalviar molts diners / freepik

Transmissió per cadena

Aquest component tècnic és especialment comú en motos de gran cilindrada, que són les més utilitzades per fer llargues rutes durant l'estiu. A les transmissions per cadena, tant la cadena com els pinyons es desgasten amb l'ús, però aquest desgast s'accelerarà si no estan ben lubricats. Es recomana lubricar la cadena cada 300-500 km, mantenir-la sempre neta i fer-ho sempre després de conduir sota la pluja.

Si s'acumula brutícia, sorra o terra, es pot formar una mena de pasta a la superfície que pot danyar tot el kit de transmissió. La substitució d'aquest sistema pot tenir un cost econòmic que oscil·la entre els 100 i els 400 euros.

Pneumàtics

No és una novetat que els pneumàtics pateixen amb la calor extrema. En condicions d'altes temperatures, si no verifiquem la pressió de les cobertes, aquestes tendeixen a rodar amb un excés de pressió, cosa que deforma la seva superfície en haver-hi menys goma en contacte amb l'asfalt. Això també redueix l'adherència i augmenta significativament el risc d'accident.

A més, durant l'estiu se solen fer molts més quilòmetres que altres èpoques de l'any. De fet, la vida útil d'uns pneumàtics de moto sol rondar entre els 3.000 i 10.000 km i, si estan molt desgastats, canviar-los implica un cost entre els 100 i els 400 euros.