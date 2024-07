Coneixes el senyal de "l'ou ferrat"?

Avui descobriràs un senyal que de segur no saps quin és, però no perquè no te l'hagin ensenyat a l'autoescola, sinó perquè no és molt freqüent en les carreteres. Però potser sí que has sentit a parlar del senyal de "l'ou fregit". Així doncs, t'expliquem quin senyal és i què has de fer si te'l trobes.

Què significa el senyal de "l'ou fregit" i per què se'n diu així?

El nom amb què de forma col·loquial es coneix aquest senyal està molt ben pensat. La seva denominació és causada per la forma i els colors, ja que és un rombe amb les vores de color blanc i el centre groc. Per tant, recorda la clara i el rovell de l'ou ferrat.

No obstant això, el que és realment curiós és el seu significat i, per més que no l'hagis vist mai, té força importància en el trànsit. Cridada per la DGT com a R-3, el conductor que circuli per una via amb aquesta senyalització té dret de pas sobre qualsevol altre vehicle que s'incorpori per una altra adjacent.

A més, hi ha un altre senyal igual que aquest, però amb una línia diagonal, que significa la fi d'aquesta preferència de pas. Per tant, el senyal d'ou fregit té funcions molt positives per a la carretera, com ara simplificar la via i, encara més important, dona més fluïdesa al trànsit.

Tot i això, encara que no sigui el senyal més conegut, té multitud de beneficis a les carreteres i és important conèixer-lo per si te'n trobes alguna.

De fet, és una senyalització que se sol preguntar als exàmens teòrics. Conèixer els senyals de trànsit és un apartat molt important a l'hora d'obtenir el carnet i ser conductor, ja que són els que permeten que el trànsit sigui segur i controlat.

Així doncs, ja no només és que tingui un nom curiós entre els conductors, sinó que també és rellevant a les carreteres.

Altres senyals rars, però molt importants a la carretera

Com hem vist, hi ha algunes senyalitzacions que no són tan comunes o no es veuen tant, però que guarden missatges i maneres de circular fonamentals. Alguns altres exemples són: