Els 7 passos per deixar el cotxe sense sorra de platja

A l'estiu és molt normal que el cotxe ens quedi ple de sorra. Quan anem a la platja, tot i netejar-nos bé abans de pujar-hi, si no ens hem dutxat, sempre pot caure sorra dins el cotxe. A més, la bossa de platja sempre porta sorra de la tovallola, les pales, etc. Acabar amb la sorra pot ser difícil, però no et preocupis, perquè t'explicarem com fer-ho ràpidament amb aquests set consells.

La sorra és un element realment molest, ja que es pot distribuir a moltes zones diferents del cotxe i és difícil retirar-la com si res. La diversió a la platja es pot convertir ràpidament en un malson per als conductors. No obstant això, amb alguns consells i eines adequades, mantenir el cotxe impecable després d'un viatge a la platja és més senzill del que penses.

1. Treu tot del cotxe

El primer pas és retirar totes les estoretes, tovalloles i qualsevol altre objecte que pugui haver acumulat sorra. Això facilitarà l'accés a totes les àrees afectades i evitarà que la sorra es dispersi encara més.

2. Sacseja i raspalla

Les estoretes són les principals culpables quan es tracta d'acumular sorra. Treu-les enèrgicament i utilitza un raspall de truges dures per eliminar la sorra incrustada. Assegureu-vos de fer això fora del cotxe per no redistribuir-la a l'interior.

A més, han de ser rentades amb aigua i sabó. Frega bé amb un raspall i esbandeix amb aigua neta. Assegura't de deixar-les eixugar completament abans de tornar a col·locar-les al cotxe per evitar el desenvolupament de floridura o males olors.

3. Aspiradora potent

Per a una neteja efectiva, una aspiradora d'alta potència és essencial. Les de taller són especialment recomanables per la capacitat de succió superior. Passa l'aspiradora diverses vegades, parant especial atenció a les àrees on la sorra tendeix a acumular-se, com a sota dels seients i als plecs de la tapisseria.

Passa l'aspirador pels seients per eliminar la sorra / senivpetro

4. Raspalls per als detalls

Els raspalls són indispensables per netejar les costures dels seients, les vores de les portes i altres llocs difícils. Aquests raspalls permeten una neteja minuciosa i asseguren que cap àrea quedi sense atenció.

5. Cinta adhesiva

Pels grans de sorra més persistents; els quals es resisteixen a l'aspiradora, la cinta adhesiva és una solució efectiva. Simplement, enganxa la cinta sobre la sorra i després retira-la per a un resultat net i precís.

6. Prevenció futura

La pròxima vegada que planegis un viatge a la platja, considera fer servir fundes de seients i protectors de catifes. A més, portar una petita aspiradora portàtil pot ser útil per a una neteja ràpida i eficient al moment.

7. Revisió final

Després d'una neteja profunda, fes una revisió final per assegurar-te que no has deixat cap àrea amb sorra. Repetir alguns passos pot ser necessari per assegurar un acabat perfecte.

Amb aquests consells, pots gaudir dels teus dies a la platja sense preocupar-te pel problema de la sorra al cotxe. Mantingues el teu vehicle net i en òptimes condicions amb aquests senzills, però efectius mètodes de neteja.