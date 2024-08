Aquestes són les multes més comunes que la Guàrdia Civil posa durant l'estiu

Durant l'estiu hi ha molts més cotxes en les nostres carreteres, i les vacances provoquen que els conductors es dirigeixin als seus destins vacacionals. De la mateixa forma, el temps i altres factors provoquen que es cometin infraccions. Per això, aquestes són algunes de les multes més comunes que la Guàrdia Civil posa durant la campanya estiuenca.

Conduir sense samarreta

Malgrat que no està escrit de manera directa en les normes de conducció, conduir sense samarreta pot ser una cosa molt temerària. Fer aquesta pràctica té diversos perills, ja que la fricció del cinturó amb la pell pot molestar molt. A més, a causa de les altes temperatures, l'interior del cotxe se sobreescalfa en excés i el cinturó pot estar realment calent.

Per tot això, conduir sense samarreta genera una sèrie de perills que poden entorpir la teva conducció i això sí que és sancionable. Així doncs, millor si condueixes amb la vestimenta adequada per a no tenir riscos mentre condueixes ni emportar-te una multa.

Tirar burilles per la finestra

Si ets dels qui agrada fumar en el cotxe mentre conduei o tens un amic que tira els cigarrets per la finestra, no és gens recomanable. És una infracció que està durament sancionada per la Guàrdia Civil, ja que la multa és de 200 euros i la retirada de dos punts del carnet.

A més, és una cosa perillosa, perquè si vas conduint has de deixar anar el volant i pots provocar incendis. Per això, el més recomanable si t'agrada fumar en el cotxe és que tinguis un cendrer dins del cotxe per a tirar tant les burilles i com la cendra.

Portar malament la càrrega en el cotxe

Quan te'n vas de vacances sols portar el cotxe fins dalt d'equipatge i altres elements. No obstant això, has de saber que si tota aquesta càrrega no està ben distribuïda la Guàrdia Civil et pot sancionar amb fins a 500 euros de multa.

Per a portar correctament tot l'equipatge, les maletes i objectes pesats han d'anar al maleter i les bosses sota els seients, però no en el sòl. Així doncs, assegura't de no portar malament la càrrega si no vols emportar-te una sorpresa.

Conduir descalç o amb xancletes

Són dues pràctiques totalment normalitzades entre els conductors, les quals tampoc estan prohibides com a tal en les normes, ja que és interpretació de la Guàrdia Civil multar-te o no. No obstant això, tant conduir descalç com amb xancletes no és segur.

Conduir de les dues formes té riscos,com que el peu rellisqui i deixis anar el pedal. Per tant, sempre serà recomanable conduir amb sabatilles o amb un calçat apropiat que et permeti estar còmode i tenir control del vehicle.

Utilitzar el mòbil o distreure't al volant

Són accions que realment es realitzen durant tot l'any, ja que mirar el mòbil o el GPS mentre condueixes està molt estès i normalitzat. La realitat és que és una cosa molt perillosa. De fet, segons la Fundació Línia Directa, a Espanya es registren a l'any prop de 7.900 accidents per l'ús del mòbil.

Per conseqüència, la Guàrdia Civil posa multes de 200 euros i la retirada de dos punts del carnet per distraccions d'aquest estil. Millor realitza parades si has de consultar qualsevol cosa i posa el mans lliures perquè no hagis de subjectar el telèfon.