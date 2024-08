Encén l'opció de Google Maps per detectar els radars mòbils i fixos

A l'agost, la majoria de persones d'aquest país tenen vacances. Això suposa un augment del trànsit. I si a això li sumem les intenses calors, el risc de patir un accident augmenta considerablement. Descansar, hidratar-se, no beure alcohol si es condueix i conèixer la ruta on anem són claus per una conducció segura. En aquest cas, coneixeràs com evitar els radars gràcies a Google Maps, però recorda, sempre amb precaució.

És per això que convé tenir paciència a les carreteres i recordar que l'excés de velocitat no és cap broma. Entre el gener i el maig del 2024, un total de 440 persones han perdut la vida a les carreteres espanyoles, segons l'associació "Ponle freno", fet que suposa la xifra més alta d'aquest període des del 2016.

A més, si no es condueix respectant les normes de circulació, també et pots enfrontar a rebre desagradables sobres de la DGT a la bústia de casa.

Control de velocitat amb radars

Per evitar això últim, el millor és respectar les normes de circulació. Els radars de velocitat són eines que ajuden a limitar l'excés de velocitat a les carreteres. Converteixen trams potencialment perillosos a carreteres segures per a tota mena d'usuaris de la via. Normalment, el tram on hi ha un radar sempre està senyalitzat.

Però també hi ha aplicacions de navegació, com Google Maps, que són molt útils per rebre indicacions i guiar-nos per zones desconegudes utilitzant el mans lliures. Google Maps, en concret, també és capaç d'avisar dels radars instal·lats per la Direcció General de Trànsit (DGT). Perquè l'aplicació et faci de delator i t'ajudi a mantenir els límits de velocitat, primer cal configurar-lo.

Pots informar sobre nous radars o radars inactius / DdG

Com activar la funció

Per activar l'avís de radars, tenir més control de l'aplicació i conèixer totes les seves funcions, heu de seguir els passos següents:

Obre l'aplicació de navegació de Google.

A la part superior dreta, veureu un símbol que representa les capes del mapa. Té la forma de dos quadrats superposats. Clica sobre ell.

Té la forma de dos quadrats superposats. Clica sobre ell. En aquesta secció, Google Maps us permet personalitzar el tipus de mapa i els detalls que voleu que apareguin.

Selecciona "Tràfic", que apareix a "Detalls del mapa".

Un cop seleccionada l'opció, l'avís de radars us apareixerà a la ruta de forma automàtica. En explorar l'itinerari que et marca el mapa, us sortiran icones indicant el lloc exacte de les incidències i radars. L'aplicació avisa d'accidents, de retencions, de precaució per obres i radars, entre altres incidències que puguin influenciar la conducció.

Icones

La plataforma és capaç de mostrar tant els radars fixos –en color taronja–, com els mòbils –en blau–. En tocar sobre les icones, et pots informar de quan va ser l'última vegada que un usuari va notificar de l'existència del radar, sobretot en el cas dels mòbils.

Els avisos d'incidència de Google Maps / Google

És molt recomanable utilitzar aquesta funcionalitat amb l'assistència de veu activada. Utilitzant el mans lliures, a més d'escoltar l'assistent indicant els girs i els desviaments, també us avisa de la proximitat d'un radar. D'aquesta manera, et pots assegurar de no excedir la velocitat sense voler i estalviar-te els diners i la pèrdua de punts que comporta una multa.