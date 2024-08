Portar la música alta al cotxe pot fer que et posin una multa?

Quan fem un trajecte amb el nostre vehicle sovint posem música. Podem connectar la ràdio, un CD o utilitzar el Bluetooth. Així doncs, tenim un gran privilegi i és que podem escoltar el que més desitgem en cada moment. Però, saps a quin volum pots posar la música al vehicle? Hi ha un límit? Ens poden multar si duem la música molt alta? T'ho expliquem!

Fins i tot la mateixa DGT assegura que conduir amb música és bo, ja que et manté actiu al volant. Tot i això, el volum juga un paper molt important en tot això.

Em poden posar una multa per portar la música alta al cotxe?

La realitat de tot això és que sí, pel fet que la música molt alta pot alterar la teva manera de conduir i distreure altres conductors. A més, cada ajuntament té les seves normes pel que fa a la contaminació acústica.

Així doncs, t'hauràs d'informar bé de les normes imposades pel teu ajuntament pel que fa als decibels. De fet, si tens les finestretes baixades encara és més sancionable. A més, amb el volum massa alt no podràs escoltar les ambulàncies ni els policies, cosa que posa en risc la vida de moltes persones.

Amb tot això, les multes varien a cada localitat pels seus ajuntaments. Tot i això, a Madrid la barrera està establerta als 87 decibels i si et passes 4 dB d'aquesta xifra la multa serà de 90 euros, però si et passes encara més les multes pugen fins als 600 euros.

Per tant, quan posis música al cotxe recorda que et poden sancionar i que has de respectar les normes de contaminació acústica i de trànsit.

I què passa si condueixo amb els cascos posats? / freepik

Altres aspectes importants referent a portar la música alta al cotxe

A part de totes les raons esmentades anteriorment, hi ha diversos altres aspectes importants relacionats amb portar la música alta al cotxe:

Drets dels veïns i la comunitat : a zones residencials, la música alta pot ser particularment molesta per als residents, especialment durant hores nocturnes. Respectar els nivells de soroll acceptables és part de ser un bon veí i membre de la comunitat.

: a zones residencials, la música alta pot ser particularment molesta per als residents, especialment durant hores nocturnes. Impacte en la salut auditiva: escoltar música a volums molt alts no sols pot ser molest per als altres, sinó també perjudicial per a la salut auditiva del conductor i els passatgers. L'exposició perllongada a nivells de soroll alts pot causar danys permanents a l'orella.

escoltar música a volums molt alts no sols pot ser molest per als altres, sinó també perjudicial per a la salut auditiva del conductor i els passatgers. Evidència i denúncies: les multes per soroll excessiu sovint requereixen que les autoritats comprovin el nivell de soroll. Això pot ser mitjançant mesuraments directes amb sonòmetres o mitjançant denúncies d'altres ciutadans. Ser-ne conscient pot ajudar a prevenir situacions conflictives.

les multes per soroll excessiu sovint requereixen que les autoritats comprovin el nivell de soroll. Això pot ser mitjançant mesuraments directes amb sonòmetres o mitjançant denúncies d'altres ciutadans. Ser-ne conscient pot ajudar a prevenir situacions conflictives. Responsabilitat del conductor: el conductor és responsable de tot el que passa al cotxe, inclòs el nivell de soroll . És important estar conscient de com la música alta pot afectar la percepció i la concentració mentre es condueix.

el conductor és responsable de tot el que passa al cotxe, inclòs el nivell de soroll Context de l'entorn: el nivell de tolerància al soroll pot dependre de l'entorn. Per exemple, en àrees urbanes densament poblades, les regulacions solen ser més estrictes en comparació amb àrees rurals o suburbanes.

La música es una buena acompañante mientras conducimos. Pero, mejor si la escuchas a un volumen moderado y que sea un ritmo que:



❌No te adormezca

❌No te fomente una actitud defensiva o agresiva

❌No distraiga tu atención de la conducción.



Al volante, mejor #CeroDistracción. pic.twitter.com/zBVNeOZXOY — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) July 8, 2023

Està permès conduir amb cascos al cotxe?

La resposta a aquesta pregunta és un clar no, ja que al nostre país està totalment prohibit conduir amb cascos per escoltar música. Segons el reglament de circulació, utilitzar aquest tipus de dispositius no és legal perquè disminueixen la teva capacitat per escoltar i estar atent a la carretera.

Per això, des de la DGT i la Guàrdia Civil recomanen fer servir la ràdio o el mans lliures, en cas de contestar trucades telefòniques. Així doncs, les multes que et poden posar per fer servir cascos mentre condueixes depèn de cada comunitat autònoma, encara que gairebé totes oscil·len entre els 200 i 500 euros.