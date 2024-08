Prens medicaments i condueixes?

A l'estiu, encara s'ha de tenir molta més cura a l'hora de conduir, ja que, hi ha conductors que van cansats per les calors, altres que decideixen beure en estar de vacances i no són conscients que agafar el cotxe en aquestes condicions pot desencadenar en unes greus conseqüències... En definitiva, això fa que hi hagi d'haver un major control per part de les autoritats pertinents. Radars i controls policials per controlar la seguretat viària no poden faltar. Però, sabies que certs medicaments poden donar positiu en drogues?

Així doncs, tant la DGT com la Policia, sempre a les seves campanyes de conscienciació asseguren que alguns medicaments tenen la possibilitat de fer que en un control de drogues doni positiu.

Quins medicaments poden donar positiu en un control de drogues?

Des de la DGT, ja fa uns anys, van exposar algunes medicines que et podien donar positiu i que afectaven la teva manera de conduir. Pràcticament, tots els fàrmacs tenen efectes secundaris que poden ser perillosos si agafes el cotxe.

Els medicaments que va exposar la DGT eren els relacionats amb antidepressius, analgèsics, ansiolítics i antihistamínics, ja que la gran majoria poden donar positiu en un control de drogues perquè són derivats de l'opi.

A més, ja no només és que puguis donar un fals positiu, sinó que entre els seus efectes secundaris destaquen la son i la mala visió, entre d'altres. Per això, malgrat que t'ajudin a evitar altres problemes de salut, la realitat és que també suposen un risc si condueixes.

De fet, l'ibuprofèn és un medicament amb el qual podries donar positiu. Quantes vegades aquest fàrmac ens haurà salvat de mil i una situacions. No obstant això, no és especialment recomanable si agafes el cotxe.

Si prens ansiolítics o antidepressius el més recomanable és no conduir / freepik

Si dones un fals positiu en drogues et poden multar?

Tot i que no hagis consumit estupefaents com a tal, la veritat és que pots rebre una sanció si no tens la prescripció mèdica. És a dir, si no portes a sobre aquest paper del doctor, en què es detalla la composició i per què estàs prenent el fàrmac, t'enfrontes a una multa.

Aquestes sancions són realment severes i podrien multar-te amb fins a 1.000 euros i la retirada de 6 punts, per la qual cosa no és poca broma. A més, si comets una acció temerària, podries anar a la presó entre tres i dotze mesos.

Per tant, el més recomanable és que, en la mesura que sigui possible, intentis no agafar el cotxe si estàs prenent alguns medicaments. També és aconsellable llegir els prospectes dels fàrmacs, ja que en alguns es detalla que no pots conduir sí els prens.

Així, doncs, és crucial parlar amb un professional de la salut sobre els medicaments que estàs prenent. Ells poden proporcionar informació específica sobre els possibles efectes secundaris i si és segur conduir.