Aquesta és la multa que et poden posar per portar la compra a l'interior del cotxe

Moltes persones quan fan la compra en el seu supermercat de confiança solen deixar les bosses en la part posterior o en el seient del copilot. La realitat és que aquesta acció, moltes vegades realitzada per les presses o per costum, és perfectament sancionable.

De fet, en una època com l'estiuenca, moltes persones segons arriben al seu destí primer passen pel supermercat per a fer la compra com més aviat millor. Per això, com porten el maleter ple, no hi ha més remei que portar les bosses a l'interior.

Per què és sancionable portar les bosses a l'interior del cotxe?

Des de la DGT es deixa ben clar que portar qualsevol objecte solt a l'interior del cotxe és molt perillós, tant per al conductor com per als ocupants. Així doncs, aquest organisme recomana que no s'han de portar objectes solts en el cotxe per raons de seguretat, ja que aquests poden convertir-se en projectils perillosos en cas d'una frenada brusca, maniobra d'emergència o accident.

Algunes raons principals de tot això són el risc de lesions pel fet que els objectes solts dins del vehicle poden sortir acomiadats a gran velocitat. A més, els objectes solts poden distreure al conductor si comencen a moure's o fer soroll mentre es condueix. Aquesta distracció pot ser suficient perquè el conductor perdi la concentració i provoqui un accident.

Si un objecte solt cau sota els pedals o es mou en la cabina, pot interferir amb els controls del vehicle. Per exemple, un objecte que es desplaci sota el pedal de fre podria impedir que el conductor l'accioni adequadament en una situació d'emergència.

Quina és la multa per portar la compra dins del cotxe?

Cal esmentar que no sols se sanciona per les bosses d'anar a comprar, sinó que també poden ser paquets o semblants. Així doncs, des de la DGT s'estipulen una sèrie de sancions quant a aquest àmbit.

Primer, s'ha de destacar que aquesta infracció queda estipulada en el Reglament General de Circulació, més concretament en l'article 14. Per això, si els objectes no van ben subjectes a l'interior del vehicle, la multa pot ascendir fins als 200 euros.

També se sancionarà amb aquest mateix import si aquests objectes comprometen a l'estabilitat del cotxe, alguna cosa que de fet està estipulat concretament en aquest article 14.

D'altra banda, existeix una sanció de 80 euros per manipular o recol·locar algun objecte dins del vehicle. No obstant això, aquesta sanció no apareix com a tal en el Reglament General de Circulació, però sí que és interpretable pels agents de circulació. Igual que amb el calçat, si els agents consideren que aquest acte pot ser perjudicial per a la seguretat, t'emportaràs una multa.

Consells per a evitar la multa per portar objectes solts en el cotxe

Per a evitar ser multat per portar la compra solta en el cotxe, aquí tens alguns consells pràctics que t'ajudaran a assegurar la càrrega de manera segura: