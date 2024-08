El quart color als semàfors: aquest serà el significat de la llum blanca

Després de la recomanació d'un grup de científics de la Universitat de Carolina del Nord (EUA), ja s'aplana el camí de cara a un gran canvi en els semàfors. Al vermell, groc (taronja o ambre) i verd tradicionals, se li afegirà un quart color: el blanc.

Aquesta proposta afegirà un nou disc que tindrà per objectiu guiar als vehicles autònoms sense conductor. Segons l'estudi americà, principalment centrat en la integració d'aquests cotxes en les carreteres del futur, suggereix que una "fase blanca" en els semàfors permetria a aquests vehicles gestionar els encreuaments de forma més eficient.

Segons els investigadors, la llum blanca indicaria als cotxes autònoms que segueixin les instruccions del vehicle que els precedeix, creant així un flux de trànsit més fluid i coordinat.

Beneficis per a la circulació d'afegir un nou color al semàfor

Aquesta mesura no tan sols agilitzaria la circulació en general, sinó que també podria reduir el temps que els vehicles passen aturats en els semàfors. Això es traduiria en un estalvi significatiu de combustible i una disminució de les emissions contaminants.

Encara que la proposta es troba en fase inicial, podria suposar una revolució en la gestió del trànsit a les ciutats del futur, on s'espera que els vehicles autònoms juguin un paper protagonista.

De la proposta es fa ressò la revista Muy interesante, que explica que aquesta "ha de veure amb com podrien ser les carreteres del futur i la seguretat que necessitarien". Els citats científics creuen que aquesta nova llum blanca permetria millorar el temps de pas per les interseccions i reduiria el consum de combustible.

Aquest sistema funcionaria connectant els cotxes autònoms als semàfors via wifi. Així es poden coordinar de manera eficient els senyals d'aquells carrers que tinguin un major flux d'aquesta mena de vehicles. “Atorgar part del control del flux de trànsit als vehicles autònoms és una idea relativament nova, anomenada paradigma de control mòbil”, assenyalen els experts. “Però creiem que és important incorporar el concepte de llum blanca en les interseccions perquè els diu als conductors humans el que està passant”, han afegit en declaracions recollides per Muy interesante.

El primer semàfor de la història es va instal·lar el 9 de desembre de 1868 a Londres i no es regia per l'actual sistema de llums, sinó que un policia el regulava de manera manual i tenia un disseny original compost per dos braços amb dos llums de gas. L'electrificació de l'enginy va arribar des dels Estats Units, apareixent ln 1914 a la ciutat de Cleveland. El primer semàfor d'Espanya -un "fanal de senyals lluminosos"- va aparèixer el 17 de març de 1926, en l'actual Gran Via de Madrid.