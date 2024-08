Les recomanacions de la DGT i Chicco per viatjar amb nens al cotxe

Tot i que, el període vacacional d'estiu s'està acabant, els caps de setmana no acaben. Així doncs, fer viatges "llargs" amb nens és molt freqüent, i per això, et donem un seguit de consells per tal de viatjar d'una forma segura i responsable amb ells. A més, la normativa canvia a partir d'aquest pròxim diumenge. Vols saber quins conceptes hauràs de tenir en compte a partir de l'1 de setembre?

A partir del pròxim 1 de setembre canviarà definitivament la normativa R44 i entrarà en vigor la R129, amb la qual les cadires infantils o SRI tindran millores en la protecció i la seguretat.

Així doncs, la DGT i Chicco s'han unit per oferir als pares una guia per saber com haurien de portar els seus fills al cotxe de forma legal, alhora que segurs.

La guia entre la DGT i Chicco per viatjar amb nens al cotxe

Dins aquesta guia entre tots dos estaments han tocat alguns dels punts més importants quan es viatja amb nens. El primer, i dels més importants, és la ubicació de la cadira infantil, ja que molts pares pensen que el millor és portar-los davant.

Tot i això, no és gens aconsellable i el millor seria col·locar-la al seient central de la part posterior. Amb això s'eviten els cops laterals i és més segur allunyar-los dels coixins de seguretat, pel fet que si s'activen podrien produir-los danys greus.

A més, la normativa també estableix que la direcció de la cadira ha de ser contrària a la de la marxa, almenys fins als 15 mesos. Tot i això, se sol recomanar prolongar això durant un temps, pel fet que amb aquesta posició els cops seran menys perillosos.

La posició correcta de les cadiretes de seguretat segons edat i pes / freepik

Així, doncs, és clau que sàpigues i tinguis en compte quin tipus de cadira infantil tens, car les que són més velles o tenen certs anys podrien no estar sota la normativa. Per això, assegura't de comptar amb una cadira infantil homologada.

Una altra de les recomanacions de la guia entre la DGT i Chicco va destinada als conductors. Una de les formes més segures perquè els teus fills vagin segurs al cotxe és amb prudència i calma. Qualsevol comportament al volant que sigui perillós augmentarà significativament els riscos que els teus fills pateixin danys.

Amb tot això, aquestes recomanacions esperen alleujar els dubtes dels conductors i que totes les famílies viatgin segures. Tot i això, són consells que serveixen per a qualsevol altre moment.