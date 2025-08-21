Coneixes la pòlissa de vehicles temporal?
Aquesta et cobreix les següents circumstàncies
Rubén Burillo
Sovint els nostres vehicles els cobrim amb una assegurança anual, però sabies que n'hi ha una de temporal? Aquesta la pots utilitzar per dies comptats, setmanes o mesos. Aquest tipus d'assegurança serveix per si tens pensat vendre el teu cotxe i no vols renovar la pòlissa anual, per exemple. Però saps què cobreix?
Si preguntes pel preu, segurament que l'assegurança de cotxes per dies, setmanes o mesos, et costi més, però n'hi ha en algunes situacions en què val la pena. El més important que has de tenir en compte és que un vehicle que no estigui donat de baixa al Registre de la DGT, està obligat a disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi danys a tercers, i és igual si el vehicle s'utilitza o està aturat al garatge.
No tothom pot contractar una assegurança per dies
Hi ha una sèrie de requisits que has de complir obligatòriament si vols aconseguir una assegurança de cotxes per dies. Aquestes condicions depenen de l'asseguradora a la qual vagis, perquè cadascuna té unes normes o unes altres. Els requisits que demanen són:
- Ser més gran de 21 anys
- Tenir un vehicle en propietat
- Tenir el carnet de conduir en vigor des de fa almenys 12 mesos
- Disposar de la documentació que et sol·liciti la companyia d'assegurances (en el moment que facis l'assegurança)
Què cobreix l'assegurança per dies?
Aquestes assegurances temporals cobreixen pràcticament el mateix que una assegurança habitual d'un any. L'única diferència és el que dura la cobertura. Has de tenir en compte que l'habitual d'aquestes assegurances per dies és que cobreixin el més bàsic respecte a la Responsabilitat Civil Obligatòria (cobreix els danys personals i materials que s'ocasionen a tercers, entre altres coses). Aquesta modalitat és obligatòria i és la més sol·licitada, però si es vol, es pot contractar una modalitat amb assistència en viatge, a la carretera, una assegurança de vidres o una de robatori, per exemple.
Com hem dit, en algunes ocasions, contractar una assegurança per dies pot resultar interessant. Com per exemple si tens pensat utilitzar el cotxe de forma esporàdica. O si intentes vendre el vehicle i coincideix que cal passar-li la ITV. També pot ser una modalitat recurrent per a persones que utilitzin vehicles agrícoles, perquè només es fan servir en un període de temps molt concret.