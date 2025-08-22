El 55% de vehicles Renault són 'made in Spain'
El pic de vendes que va deixar Guigues a Espanya
Xavier Pérez
Renault és una marca molt coneguda a Espanya i ara, sí que podem dir que la meitat dels vehicles fabricats d'aquesta marca són 'made in Spain'. El 55% exactament. El 2021 Sebastién Guigues va prendre la direcció general de Renault a Espanya i durant quatre anys va deixar la marca en el cim de vendes. Després ha agafat el seu lloc de forma temporal Jesús Bóveda i aquest té clar que el seu objectiu és continuar en el cim.
Les plantes de Palència i Valladolid produeixen uns 350.000 vehicles cada any i són estratègiques per al desenvolupament de la hibridació al grup. També ho són per al nostre mercat, ja que durant els set primers mesos del 2025 gairebé 28.000 cotxes s'han quedat aquí, per als clients espanyols. Amb l'electrificació guanyant sencers, la hibridació hi juga un paper essencial i la companyia té clar que Espanya és una punta de llança en aquest terreny. Per això les xifres assolides en els últims mesos.
Renault admet que "gran part d'aquest resultat és perquè Espanya és el Pol d'Hibridació, en produir cinc dels set models híbrids que actualment comercialitza la marca Renault: Captur i Symbioz es produeixen a Valladolid i Nou Austral, Nou Espace i Rafale a Palència. Amb 12.368 unitats Au (6.489), Symbioz (4.831), Rafale (2.761) i Espace (1.541) – les 6 unitats restants es corresponen amb estoc de Mégane de quarta generació”, expliquen des de la marca.
El nou CEO de Renault Group, François Provost, és conscient i sabedor de la força de les nostres fàbriques i en la nostra darrera conversa ja va traslladar a Neomotor i El Periódico la seva confiança en la qualitat i la competitivitat de les instal·lacions de Palència i Valladolid.
Gran oferta tecnològica
Tots els models de Renault que es fabriquen a Espanya estan disponibles amb motoritzacions full hybrid E-Tech, la tecnologia desenvolupada per Renault. Aquests cotxes poden circular en mode elèctric fins al 80% del temps a ciutat, sense necessitat d'endoll, i amb una reducció del consum del 40%. L'èxit dels vehicles Renault 'made in Spain' certifica la bona acollida (donem fe) d'aquesta tecnologia full hybrid E-Tech de Renault. Els vehicles híbrids representen el 44% de les vendes de turismes de la marca (enfront del 18% de la quota d'híbrids del mercat espanyol). No en va Renault és la segona marca que més vehicles híbrids ven a Espanya.
