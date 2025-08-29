Què li passa al meu cotxe quan encenc l'aire condicionat?
Atent a les següents reaccions
Ricardo Castelló
Estem acabant, en principi, els mesos més calorosos de l'any; tot i els canvis constants de temperatura. Així doncs, segurament obrirem l'aire condicionat en més d'una ocasió i no sols el de la llar, sinó també el del cotxe. Les altes temperatures dins el vehicle es noten i molt.
La sensació d'entrar al cotxe quan està completament escalfat pel sol pot ser realment incòmoda. Això passa perquè el vehicle ha estat exposat a la calor durant tot el dia.
Per aquesta raó, el mecànic Juan José, del taller 'Tallers Ebenezer', ha explicat a TikTok què passa en encendre l'aire condicionat en aquestes condicions.
L'expert adverteix que en encendre'l pot fer que el motor s'escalfi una mica més del normal, però això no significa que hi hagi una fallada. "Encara que no veuràs l'agulla pujar, quan poses l'aire condicionat és normal que el cotxe s'escalfi més perquè el ventilador saltarà per refrigerar", exposa.
Tot això es deu a causa del sistema de refrigeració del vehicle: “Tenim un radiador per on passa aigua i els ventiladors, quan el vehicle ho necessita, es posen en funcionament perquè entri aire de forma forçada i refredi aquesta aigua que està dins del radiador”.
El líquid torna al motor per mantenir la temperatura, encara que en encendre l'aire condicionat s'activa el condensador.
Sobre aquest element, el mecànic de 'Tallers Ebenezer comenta que "el condensador és a la graella davantera, darrere de l'intercooler, i encara que per dins l'aire surti fresquet, per fora s'escalfa molt i necessita ser refredat també".
Encara que hi ha molts conductors que s'espanten en sentir el soroll, Juan José revela que no hi ha cap problema: "L'únic que pots notar és que el ventilador salti amb una velocitat més alta del normal o simplement que ho escoltis més assíduament".
