Nova senyal de la DGT: així sabran els radars si guardes la distància de seguretat

La senyal S991f adverteix de la presència de càmeres que vigilen si els conductors mantenen la separació mínima entre vehicles

Bruna Segura

Girona

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha incorporat la nova senyal S991f al catàleg oficial en vigor des de l’1 de juliol de 2025. L’objectiu és reduir els accidents per encalç en trams d’autopista i autovia, on les col·lisions per falta de distància de seguretat són més freqüents.

La senyal indica la presència de radars o càmeres que controlen la distància de seguretat. Les sancions previstes són de 200 euros i la pèrdua de 4 punts en casos greus, i de 500 euros i la retirada de 6 punts quan la infracció sigui molt greu, especialment si deriva en risc de col·lisió múltiple.

Segons el Reglament General de Circulació, la distància de seguretat és la necessària per poder aturar el vehicle sense col·lisionar en cas de frenada brusca. Per calcular-la de manera senzilla, la DGT recomana la coneguda “regla dels 2 o 3 segons”: triar un punt fix de la carretera i comprovar que entre el pas del vehicle del davant i el propi transcorren almenys 2 segons en condicions normals, i 3 segons en cas de pluja, boira o baixa visibilitat.

