Els consells del mecànic per saber quin tipus d'oli necessita el teu cotxe
Si t'equivoques, el cost pot ser elevadíssim
Rubén Burillo
Fas la revisió de l'oli del teu vehicle regularment? Si no ho fas, ho hauries de començar a fer. Aquest líquid serveix per lubricar les peces mòbils del motor, reduint la calor i la fricció. A més, quan fa tanta calor, hem de revisar més sovint el nostre vehicle per evitar qualsevol incident. Però saps quin tipus d'oli porta el teu cotxe?
Sense oli, les peces mòbils del motor freguen entre si, i generen una calor excessiva que pot causar danys importants, com el gripatge del motor o el trencament de components interns com els pistons. Perquè això no passi, cal saber quin oli porta el teu cotxe i com revisar-lo correctament.
Com puc comprovar correctament l'oli del meu cotxe?
Per revisar com cal l'oli del cotxe, el motor ha d'estar fred. Almenys heu de deixar reposar el vehicle durant 10 minuts perquè l'oli s'hagi regulat i les proporcions siguin més precises. Retira la vareta de l'oli i neteja-la amb un drap abans de fer els dos mesuraments. Inseriu-la de nou i la traieu per tenir l'avaluació correcta. Si l'oli està en bon estat, ha de tenir un color ambre transparent, una consistència fluida i la seva densitat ha de ser adequada per permetre una lubricació efectiva del motor. Si està vell o desgastat, tendeix a enfosquir-se, perdre'n la viscositat i acumular partícules. Amb això pot haver-hi una lubricació ineficaç i un major desgast del motor.
També heu de comprovar si l'oli està per sobre o per sota del màxim. Si està més amunt, hauràs de drenar l'excés d'oli perquè pot provocar problemes al motor i reduir l'eficiència del combustible. Si està per sota, afegeix oli fins a assolir el nivell adequat pel fet que pot causar un desgast prematur al motor i reduir la seva eficiència.
Quin oli porta el meu cotxe?
Com hem dit, l'oli és un element molt important per al funcionament correcte del motor i de la resta del vehicle. Si el teu cotxe és nou, es recomana canviar-lo cada any o cada 15.000 quilòmetres, o cada 30.000 quilòmetres, segons recomani cada marca. Si el vehicle és antic i té més de 15 anys, has de fer el canvi d'oli cada any o abans de 10.000 quilòmetres. Has de tenir en compte que un canvi d'oli pot variar entre els 50 i 100 euros, però has d'utilitzar un oli de motor de qualitat que compleixi les especificacions del fabricant del vehicle, perquè no faci malbé el motor i les seves peces.
Per saber l'oli que utilitza el teu cotxe, pots consultar el manual d'usuari del fabricant, ja que tots els vehicles venen amb un, i hi podràs comprovar les necessitats del model i l'índex de viscositat que necessita el motor. Si no el trobes o no el tens a mà, també pots contactar amb la marca del teu vehicle perquè t'indiquin quines són les característiques del teu model i quins lubricants són els més indicats pel motor.
Segons les exigències per a cada motor de cada vehicle, cal l'oli correcte que en garanteixi el rendiment i la protecció. La Societat Americana d'Enginyers de l'Automòbil (SAE) classifica els olis en diferents graus de viscositat, depenent de la temperatura (més calor, més fluïdesa, i més fred, més viscositat) i de l'esforç de cisalla que se sotmet als olis. Al manual del teu cotxe s'indicarà una nomenclatura SAE específica i mostra el grau de viscositat recomanat per a aquest model en concret. La primera xifra que apareix a l'esquerra de la W és la viscositat de l'oli en fred, i la segona a la dreta és la viscositat de l'oli en calent. Aquestes són les característiques i les recomanacions de l'oli per a cada combustible i vehicle:
- Motors benzina o dièsel: Els lubricants per a vehicles lleugers solen ser adequats per a motors benzina i dièsel, però hi ha vegades que depèn de les especificacions del fabricant. Per exemple, el 5W30 és per a motors dièsel o benzina més moderns del grup VW, Audi, Seat i Skoda, i per a qualsevol motor de benzina d'injecció directa o dièsel amb sistemes d'escapament amb filtres de partícules DPF. El V 0W30 per als motors més evolucionats i exigents del mercat, com ara Porsche, Mercedes Benz, Audi o BMW, i el 0W30 d'injecció directa té propietats antidesgast i òptima durabilitat.
- Motors híbrids: Aquests vehicles necessiten lubricants especialitzats i d'alt rendiment, i estan fets per als vehicles híbrids amb motors de benzina i elèctrics tan endollables (PHEV) com no (HEV). Aquests olis redueixen el consum de benzina i les emissions de CO₂.
- Cotxes Autogas o GLP: Hi ha 15 milions d'aquests vehicles a Europa, i utilitzen un oli amb una millor lubricació i una resistència de l'oxidació més gran, que fan que es prolongui la vida útil del motor. La viscositat sol ser 5W-40.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum
- Ho has de saber: Aquesta és l'estafa amb la que et poden buidar el compte sense introduir el PIN