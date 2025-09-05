Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

No rentis el cotxe a aquesta hora: una experta explica per què

El calor accelera l’evaporació de l’aigua i pot deixar taques i danyar la pintura

Bruna Segura

Girona

Els experts recomanen esperar que el vehicle s’hagi refredat i rentar-lo sempre a l’ombra per evitar reparacions costoses.

Rentar el cotxe sembla una tasca rutinària, però fer-ho al sol pot ser contraproduent. Segons explica l’especialista Sara (@sara_works), l’aigua s’evapora massa ràpid amb la calor, deixant incrustats minerals i sals a la carrosseria. El resultat són taques blanquinoses difícils d’eliminar i, en casos extrems, fins i tot danys a la pintura que obliguen a un poliment professional.

La recomanació és clara: esperar que el vehicle es refredi i rentar-lo a l’ombra, evitant les hores centrals del dia. D’aquesta manera, l’aigua no s’asseca de manera accelerada i el cotxe es pot eixugar sense deixar marques.

@sarast_works Sabías que no debes lavar el coche bajo el sol o con la carrocería caliente? 🧐 . . . . . #cargirl #detailing #detailer #detailinggirl #coches #lavado ♬ sonido original - sarast_works

Un altre consell essencial és assecar el cotxe manualment després del rentat. Si es deixa eixugar a l’aire, fins i tot a l’ombra, poden quedar restes de calç. El més recomanable és utilitzar draps específics per a carrosseria, que absorbeixen millor la humitat i eviten ratllades.

La CNMV da luz verde a la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell y la operación entra en su fase decisiva

Minut de silenci a Lloret de Mar per la mort violenta d'una dona en un apartament turístic

Minut de silenci a Lloret de Mar per la mort violenta d'una dona en un apartament turístic

La UGT espera que els accionistes del Sabadell tombin l'opa i que es "respectin les condicions del govern espanyol"

La DGT incorpora cinc examinadors nous a Girona

Truc viral: Coneix la manera més efectiva i ràpida per netejar el forn que s'ha posat de moda

Coneix l'hora màgica: El millor moment per estalviar quan compres al supermercat
