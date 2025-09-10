Avís de la DGT: A partir d'aquesta data els patinets elèctrics no podran circular sense certificat
Des del 2027 només podran circular els models homologats amb el segell oficial
Els patinets elèctrics s’han convertit en una opció de mobilitat barata i sostenible a les ciutats catalanes. Però, a partir del 22 de gener del 2027, només podran circular per la via pública aquells que disposin del certificat oficial d’homologació de la DGT.
La mesura ja és vigent en part: des del gener del 2024, només es poden vendre patinets elèctrics certificats. Els adquirits abans d’aquesta data tenen un període transitori per poder continuar en ús.
Quins requisits han de complir els patinets?
El Manual de característiques dels VMP (Vehicles de Mobilitat Personal) fixa diverses condicions tècniques:
- Velocitat màxima de 25 km/h i sistemes antimanipulació.
- Dos frens independents, i en models de més de dues rodes, fre d’estacionament.
- Catadióptrics i llums de fre obligatoris; en patinets de càrrega, també intermitents i retrovisors.
- Avisador acústic (timbre) i, en models de càrrega, avís de marxa enrere.
- Pota de cabra o cavallet per estacionar.
- Rodes mínimes de 203 mm amb superfície rugosa.
- Sistema de plegat segur amb doble bloqueig.
- Identificació única i permanent amb número de sèrie, any, marca i model.
A més, els VMP hauran de superar proves de resistència estructural, seguretat de la bateria, superfícies antilliscants i compatibilitat electromagnètica.
Amb aquesta normativa, la DGT vol millorar la seguretat viària i garantir la convivència entre vianants i usuaris de patinet elèctric a Catalunya i arreu de l’Estat.
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Roba i agredeix sexualment una turista al Barri Vell de Girona
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- La primera multa per spam telefònic a Espanya: 5.000 euros per trucar un ciutadà inscrit a la Llista Robinson
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
- Detenen un home de 23 anys per la violació d'una menor durant les Festes del Tura a Olot