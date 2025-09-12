La DGT alerta: aquestes vuit noves normes per a ciclistes i motoristes ja estan en vigor
L’objectiu és reduir l’alta sinistralitat: el 2024 van morir 286 motoristes i 46 ciclistes a les carreteres de l’Estat
Girona
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha posat en marxa noves mesures per reforçar la seguretat dels conductors de dues rodes, considerats els usuaris més vulnerables de la carretera.
Segons dades de la DGT, només l’any passat van morir 332 persones (286 motoristes i 46 ciclistes) a les carreteres de l’Estat. Per reduir aquesta xifra, s’han introduït vuit noves normes que ja han entrat en vigor.
Noves normes per a motoristes
- Ús obligatori de cascos integrals o modulars i guants de protecció per minimitzar les lesions en cas d’accident.
- Ús obligatori d’elements reflectants visibles a 150 metres en condicions de baixa visibilitat o durant la nit.
- Més pràctiques en trànsit obert als cursos de formació per a nous motoristes, per garantir més experiència abans d’obtenir el permís.
- Possibilitat de circular pel voral a un màxim de 30 km/h en cas d’embussos.
Noves normes per a ciclistes
- Ús obligatori d’elements reflectants visibles a 150 metres en condicions adverses o de nit.
- Possibilitat de circular en sentit contrari en vies urbanes a un màxim de 30 km/h en cas d’embussos, sempre pel centre del carril.
- Els vehicles hauran de mantenir una distància de seguretat mínima d’1,5 metres en avançar-los.
La DGT recorda que aquestes mesures tenen com a objectiu reduir la mortalitat i augmentar la protecció dels col·lectius més vulnerables a la carretera.
