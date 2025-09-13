La DGT ho confirma: Arriben els radars més letals i has de conèixer quins son
L’objectiu és reduir els accidents mortals en zones de risc on sovint no es respecten els límits de velocitat
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha anunciat que a partir del 2026 instal·larà més de 100 radars mòbils sobre rodes en trams específics de carreteres amb obres, amb la finalitat de prevenir accidents i protegir els treballadors viaris.
Segons dades de la DGT, cada any moren operaris en trams amb obres perquè molts conductors no redueixen la velocitat, malgrat la senyalització. Aquests nous radars s’utilitzaran només en zones senyalitzades amb cartells d’obra, i controlaran que els vehicles no superin els límits establerts, habitualment de 60 km/h.
La mesura, aprovada al Congrés el 2024, s’ha estat preparant durant anys per garantir-ne una aplicació eficaç i segura. Tot i que encara no s’ha detallat quin disseny tindran aquests radars, s’espera que siguin models moderns adaptats a les necessitats actuals de les carreteres.
La DGT recorda que la senyalització per si sola sovint no és suficient per reduir la velocitat, i que els radars mòbils ajudaran a protegir els treballadors i reduir la sinistralitat en aquestes zones de risc.
