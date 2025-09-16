Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La benzina barata fa malbé el motor? La realitat darrere el mite

Tota la benzina venuda a Catalunya compleix els mateixos estàndards de qualitat i seguretat, encara que les varietats més cares poden incloure additius que milloren el rendiment

La benzina barata fa malbé el motor? La realitat darrere el mite

La benzina barata fa malbé el motor? La realitat darrere el mite / freepik

Bruna Segura

Girona

Moltes persones dubten entre omplir el dipòsit en una gasolinera més econòmica o en una de considerada més “premium”, amb la creença que la benzina barata pot danyar el motor a llarg termini. Però, és realment cert?

Segons els experts, és un mite. Tota la benzina comercialitzada ha de complir uns estàndards oficials de qualitat i seguretat, i si no els complís no podria posar-se a la venda.

La Associació Provincial d’Estacions de Servei de Barcelona recorda que “no hi ha benzina bona o dolenta, sinó producte bàsic o producte millorat”.

Ara bé, les benzines més cares solen incorporar additius i productes químics que lubriquen i milloren el rendiment del motor. En canvi, les benzines bàsiques poden “assecar més el motor”. Tot i que això no hauria d’afectar negativament el vehicle, podria tenir algun impacte lleu a llarg termini depenent del tipus de cotxe.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents