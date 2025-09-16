La benzina barata fa malbé el motor? La realitat darrere el mite
Tota la benzina venuda a Catalunya compleix els mateixos estàndards de qualitat i seguretat, encara que les varietats més cares poden incloure additius que milloren el rendiment
Moltes persones dubten entre omplir el dipòsit en una gasolinera més econòmica o en una de considerada més “premium”, amb la creença que la benzina barata pot danyar el motor a llarg termini. Però, és realment cert?
Segons els experts, és un mite. Tota la benzina comercialitzada ha de complir uns estàndards oficials de qualitat i seguretat, i si no els complís no podria posar-se a la venda.
La Associació Provincial d’Estacions de Servei de Barcelona recorda que “no hi ha benzina bona o dolenta, sinó producte bàsic o producte millorat”.
Ara bé, les benzines més cares solen incorporar additius i productes químics que lubriquen i milloren el rendiment del motor. En canvi, les benzines bàsiques poden “assecar més el motor”. Tot i que això no hauria d’afectar negativament el vehicle, podria tenir algun impacte lleu a llarg termini depenent del tipus de cotxe.
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- La DGT ho confirma: Arriben els radars més letals i has de conèixer quins son
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- L'emotiu comiat de Ramon Pellicer del Telenotícies després de 23 anys: «Ara assumirem altres responsabilitats»
- Subhasten la casa de Rupià propietat d’un exalcalde socialista condemnat per corrupció
- Mor un vianant atropellat a l'AP-7 a Fogars de la Selva
- Aquest dimarts sonaran tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil