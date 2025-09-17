Alerta: Nova estafa a les gasolineres que pot provocar avaries greus al vehicle
Des de combustible adulterat fins a l’anomenada estafa del dièsel amb aigua, aquestes pràctiques poden comportar despeses de reparació molt elevades
Cada vegada més conductors busquen benzineres amb preus més baixos, però això pot comportar riscos si es cau en alguna de les estafes que proliferen en algunes estacions de servei. Diversos experts adverteixen que han tornat alguns enganys especialment perillosos que poden danyar greument el vehicle.
Una de les pràctiques més comunes és la venda de combustible adulterat, barrejat amb aigua, oli, quitrà o altres productes. Aquest tipus de carburant no supervisat pot provocar danys al motor i més contaminació. També existeix el frau dels cinc euros, on estafadors demanen que un client pagui el seu combustible amb targeta a canvi de cinc euros en efectiu. Un cop la víctima accepta, omplen molt més combustible del pactat i la deixen amb una factura molt superior.
A més, s’ha detectat el retorn de la “estafa del dièsel”, especialment perillosa, que consisteix a omplir el dipòsit amb aigua en lloc de gasoil. Això pot provocar una avaria greu i costos elevats de reparació: extreure el líquid contaminat, substituir el filtre de combustible i reparar possibles danys al motor.
Un cas recent detectat a Itàlia va acabar amb una factura de gairebé 1.200 euros en reparacions, a més dels diners perduts en el fals repostatge. Per això, es recomana extremar la precaució i escollir estacions de servei de confiança per evitar ser víctima d’aquestes estafes.
