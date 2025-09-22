COTXES: Les 10 revisions imprescindibles després de l'estiu
Si no les fem, el nostre vehicle es pot veure greument afectat
Fernando Álvarez
Després de l'estiu és convenient fer una revisió al nostre vehicle: les altes temperatures, l'excés de viatges i dur el maleter replet d'objectes pot haver fet malbé alguna part del nostre cotxe.
Les 10 revisions imprescindibles després de l'estiu
- Oli del motor: revisa-ho en fred i en pla. Si esteu a prop del mínim, empleneu amb l'especificació correcta i porteu 1 L de reserva.
- Refrigerant (anticongelant): També ho has de revisar sempre en fred. En una urgència pots afegir aigua i després corregir amb la barreja i el tipus aprovats pel fabricant, però el millor és que ho revisis cada poc temps, i encara més abans o després d'un viatge. Si la temperatura puja a la ciutat o als ports, el radiador, el termòstat o la bomba d'aigua podrien estar danyats.
- Líquid de frens: Canvia'l cada 2 anys: amb el temps absorbeix aigua i perd eficàcia en frenades fortes.
- Pressió de pneumàtics: Ajusta sempre la pressió segons la càrrega del viatge; anar 0,2-0,3 bars per sota del recomanat gasta més, desgasta abans i redueix la subjecció de les rodes a la carretera. Un cop arribes de les vacances el recomanable és que ajustis de nou la pressió per poder fer servir el teu vehicle en el dia a dia sense problema.
- Dibuix i antiguitat dels pneumàtics: El recomanable quan facis un viatge és tenir, almenys, 3 mm de dibuix. Amb 6–8 anys, encara que “es vegin bé”, poden estar més desgastats del que sembla, i encara més si t'has mogut molt aquest estiu. Recordeu que el dibuix mínim que han de tenir -per llei- és d'1,6 mm.
- Recanvi o kit antipunxades: Si portes roda de recanvi, revisa la seva pressió, ja que pot haver perdut amb la calor de l'estiu. Si uses kit antipunxades, comprova la caducitat del segellant i que el compressor funcioni, per si haguessis d'usar-lo aviat.
- Aire condicionat: Canvia el filtre d'habitacle i desinfecta si hi ha males olors. És possible que aquest estiu us hagin donat molt ús.
- Càrrega i aerodinàmica: Treu el bagul/baca si ja no l'usaràs, ja que augmenta el consum.
- Protecció de l'interior i la pintura: Continua utilitzant el para-sol mentre faci calor i neteja el cotxe després del viatge: tenir cura de tapisseria, els plàstics, l'electrònica i la pintura allargarà la vida del teu vehicle.
- Llums i testimonis: Revisa l'estat de tots els llums un cop hagis arribat a casa del viatge, ja que cada cop hi haurà menys hores de llum segons es vagi acostant la tardor i és important que estiguin en bon estat.
