Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ho has de saber: Aquests són els senyals clàssics que canvien a les carreteres gironines

El Servei Català de Trànsit actualitza la imatge d’algunes senyals clàssiques per millorar-ne la visibilitat i l’adaptació a les noves necessitats de mobilitat

Ho has de saber: Aquests són els senyals clàssics que canvien a les carreteres gironines

Ho has de saber: Aquests són els senyals clàssics que canvien a les carreteres gironines / CC0

Bruna Segura

Girona

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha anunciat la renovació d’algunes de les senyals més conegudes de la xarxa viària. L’objectiu és clar: facilitar la comprensió dels conductors i reforçar la seguretat a les carreteres de les comarques gironines i de tot Catalunya.

Els canvis, executats el passat mes de juny, responen a la voluntat de modernitzar la iconografia i adaptar-la a la mobilitat actual. Entre les modificacions més destacades hi ha:

  • Pas a nivell sense barreres: desapareix el clàssic tren de vapor i s’hi incorpora la imatge del frontal d’un vagó.
  • Pendents: augmenta el tamany del percentatge i s’afegeixen fletxes per indicar la direcció de la rampa, tant si és positiva com negativa.
  • Advertència per boira: la silueta d’un cotxe envoltat de punts negres es substitueix per un vehicle parcialment ocult per línies que simbolitzen la falta de visibilitat.
  • Prohibicions: es simplifica la icona dels ciclomotors i, en el cas dels vehicles agrícoles, el tractor passa a mostrar-se amb sostre.
d1ebe00e 3061 42e4 8090 55122ef7ff76 source aspect ratio default 0

Nous senyals / DGT

Nous senyals

Nous senyals / DGT

Segons fonts del SCT, aquestes actualitzacions busquen que les senyals siguin més clares, modernes i fàcilment interpretables pels conductors, reforçant així la prevenció d’accidents.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
  2. Quatre ferits en un accident múltiple a la C-65 a Llagostera
  3. Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
  4. Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts
  5. Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
  6. Detinguda una conductora de 26 anys després d’envestir un cotxe dels Mossos a Riudarenes
  7. Cent anys esmolant al carrer de la Rutlla de Girona
  8. L'oposició en bloc de Santa Coloma de Farners presenta una moció de censura per treure l'alcaldia a Junts

Llagostera emmarca el tiroteig com "un incident puntual" però preveu un reforç dels Mossos d'Esquadra

Llagostera emmarca el tiroteig com "un incident puntual" però preveu un reforç dels Mossos d'Esquadra

Transgourmet Ibèrica commemora a Madrid els seus 100 anys d’història

Transgourmet Ibèrica commemora a Madrid els seus 100 anys d’història

El Barça podria estrenar el nou Spotify Camp Nou amb el Girona el 18 d'octubre

El Barça podria estrenar el nou Spotify Camp Nou amb el Girona el 18 d'octubre

Mor la ‘influencer’ Adna als 26 anys, dos dies després del seu casament

Mor la ‘influencer’ Adna als 26 anys, dos dies després del seu casament

El projecte “Girona Ciutat Cuidadora” començarà amb un pla pilot als barris de Montilivi i Pla de Palau

El projecte “Girona Ciutat Cuidadora” començarà amb un pla pilot als barris de Montilivi i Pla de Palau

Carlos Galán, expert en inversions, adverteix sobre la inflació: “Estàs perdent diners sense adonar-te’n”

Carlos Galán, expert en inversions, adverteix sobre la inflació: “Estàs perdent diners sense adonar-te’n”

Quart engega la segona edició dels Pressupostos Participatius

Quart engega la segona edició dels Pressupostos Participatius

El Govern espanyol consolida l’embargament «total» d’armes a Israel i veta la importació de productes israelians fabricats en territoris palestins ocupats

El Govern espanyol consolida l’embargament «total» d’armes a Israel i veta la importació de productes israelians fabricats en territoris palestins ocupats
Tracking Pixel Contents