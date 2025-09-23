Ho has de saber: Aquests són els senyals clàssics que canvien a les carreteres gironines
El Servei Català de Trànsit actualitza la imatge d’algunes senyals clàssiques per millorar-ne la visibilitat i l’adaptació a les noves necessitats de mobilitat
Girona
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha anunciat la renovació d’algunes de les senyals més conegudes de la xarxa viària. L’objectiu és clar: facilitar la comprensió dels conductors i reforçar la seguretat a les carreteres de les comarques gironines i de tot Catalunya.
Els canvis, executats el passat mes de juny, responen a la voluntat de modernitzar la iconografia i adaptar-la a la mobilitat actual. Entre les modificacions més destacades hi ha:
- Pas a nivell sense barreres: desapareix el clàssic tren de vapor i s’hi incorpora la imatge del frontal d’un vagó.
- Pendents: augmenta el tamany del percentatge i s’afegeixen fletxes per indicar la direcció de la rampa, tant si és positiva com negativa.
- Advertència per boira: la silueta d’un cotxe envoltat de punts negres es substitueix per un vehicle parcialment ocult per línies que simbolitzen la falta de visibilitat.
- Prohibicions: es simplifica la icona dels ciclomotors i, en el cas dels vehicles agrícoles, el tractor passa a mostrar-se amb sostre.
Segons fonts del SCT, aquestes actualitzacions busquen que les senyals siguin més clares, modernes i fàcilment interpretables pels conductors, reforçant així la prevenció d’accidents.
