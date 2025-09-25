Aquesta és la manera més senzilla de pagar una multa de trànsit a Catalunya
Hi ha diversos canals oficials per saldar una sanció, amb descomptes si es fa dins el termini voluntari i advertiment de possibles estafes digitals
Quan es rep una multa de trànsit cal saber quin és el procés correcte per pagar-la. Els Mossos d’Esquadra i altres cossos de trànsit tramiten aquestes sancions, que posteriorment es poden abonar per diferents vies.
És important tenir en compte que si es paga dins dels primers 20 dies naturals des de la notificació, s’aplica un descompte del 50%. Del dia 21 al 45, cal pagar l’import complet, i a partir del dia 46 es pot iniciar un procés executiu amb recàrrecs o fins i tot embargament.
Les vies de pagament disponibles són:
- En línia, a través de la seu electrònica oficial, introduint el número d’expedient i amb targeta de dèbit o crèdit.
- Per telèfon, trucant al 060, on es pot pagar amb targeta seguint les instruccions del sistema.
- En entitats bancàries col·laboradores, presentant la notificació de la multa i el número d’expedient.
- Presencialment, en qualsevol oficina de trànsit amb cita prèvia.
A més, cal extremar la precaució amb les estafes digitals: les administracions no envien SMS ni correus electrònics amb enllaços de pagament. Si es rep un missatge sospitós, no s’ha de clicar cap enllaç ni facilitar dades personals o bancàries.
D’aquesta manera, es pot garantir un pagament segur i dins dels terminis establerts.
