Compte: Aquestes són les multes que et poden posar per tenir el cotxe brut
Els vidres, els fars i la matrícula han d’estar nets per garantir la seguretat viària; les sancions poden arribar fins als 6.000 euros i la pèrdua de punts del carnet
Portar el vehicle brut no és només una qüestió d’imatge, sinó també de seguretat viària. Segons el Reglament General de Circulació, el conductor ha de tenir una visibilitat clara de la via. Per això, circular amb el parabrisa, els retrovisors o els vidres massa bruts pot comportar sancions.
Els fars bruts també representen un perill, ja que dificulten que la resta de conductors puguin veure el vehicle, sobretot de nit o en condicions meteorològiques adverses com pluja o boira.
La matrícula és un altre punt crític: si no és perfectament visible, la multa és de 200 euros. En cas que es consideri que s’ha embrutat de manera intencionada per evitar la identificació, la sanció pot arribar fins als 6.000 euros i la retirada de sis punts del carnet de conduir.
En resum, per evitar problemes i garantir la seguretat a les carreteres gironines i catalanes, és recomanable mantenir sempre els vidres, els fars i la matrícula en bon estat i ben nets.
