El nou senyal de la DGT que implica cotxes i bicicletes

Atent perquè si no ho fas bé et pot caure una bona multa

El senyal S-891

Els senyals de trànsit es van actualitzant cada cert temps igual que la normativa, ja que apareixen nous vehicles, com els patinets i això suposa que la DGT s'hagi de renovar. L'última actualització es va fer el passat mes de juliol. En aquest cas es van aprovar nous senyals i us venim a explicar què passa amb aquest dels ciclistes.

Aquest canvi només serà obligatori per als nous projectes de senyalització, i cal retirar en el termini d'un any els senyals suprimits. Has d'estar molt atent a alguns dels nous senyals de la DGT, especialment a aquest blanc on apareixen els dibuixos d'un cotxe, una fletxa que indica una distància d'1,5 metres i dues bicicletes. Saps què vol dir?

Distància lateral en avançament a cicle o ciclomotor

Aquest és el senyal S-891 que apareix al Reglament General de Circulació espanyol. Segons la normativa, aquest senyal de trànsit “recorda l'amplada de seguretat mínima (1,5 metres) que s'ha de guardar en cas d'avançament a un cicle o ciclomotor, o, en tots dos casos, conjunt”.

D'acord amb l'article 85.4 del Reglament General de Circulació, sempre cal deixar 1,5 metres de separació lateral: "Quan s'avanci fora de poblat a vianants, animals o a vehicles de dues rodes o de tracció animal, s'haurà de realitzar la maniobra ocupant part o la totalitat del carril contigu de la carretera, sempre que existeixin les condicions previstes en aquest reglament; en tot cas, la separació lateral no serà inferior a 1,50 metres”.

També cal recordar que els ciclistes estan obligats a circular tant a la dreta com sigui possible, segons estableix l'article 38 del Reglament General de Circulació, i si és possible pel voral, sempre que sigui suficient i transitable, o ocupant la part imprescindible de la calçada. Si incompleixen aquesta norma seran multats amb 200 euros.

Els ciclistes circulen per la carretera, però han de complir amb unes normatives

Les sancions si no respectes la distància de seguretat

Com posa al senyal de trànsit, la distància de seguretat mínima quan efectuarem l'avançament ha de ser d'1,5 metres entre el vehicle i el ciclista. Si no es respecta aquesta distància, et multaran amb 200 euros i la retirada de 4 punts al carnet de conduir. A més, has de tenir en compte que aquesta distància és obligatòria en qualsevol mena de via, fins i tot dins d'un municipi, i és fonamental per garantir la seguretat del ciclista.

Si hi ha línia contínua també pots avançar els ciclistes sempre que respectis la distància mínima d'1,5 metres, i no posis en perill cap usuari de la via. També has de tenir en compte que “queda expressament prohibit avançar posant en perill o entorpint ciclistes que circulin en sentit contrari”.

