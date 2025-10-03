Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Compte: Aquestes son les 5 emergències a la carretera per les quals t'has de preparar, segons la DGT

Pluja, neu, incendis, vent i tempestes elèctriques són els fenòmens que més riscos comporten al volant i que requereixen mesures de seguretat específiques

Compte: Aquestes son les 5 emergències a la carretera per les quals t'has de preparar, segons la DGT

Compte: Aquestes son les 5 emergències a la carretera per les quals t'has de preparar, segons la DGT / Juan Antonio Riera

Bruna Segura

Girona

Segons Protecció Civil i la DGT, el risc de patir un accident quan es condueix sota fenòmens meteorològics adversos —com pluja intensa o neu— pot augmentar fins a un 70%.

Per aquest motiu, les autoritats han recopilat les 5 situacions d’emergència més habituals a la carretera i les recomanacions bàsiques per afrontar-les amb seguretat:

1. Pluges fortes i rierades

  • Prioritza vies principals com autovies o autopistes.
  • Evita trams inundats o amb corrents d’aigua, encara que semblin poc profunds: poden arrossegar el vehicle.
  • Si és possible, dona la volta o atura’t en un lloc segur, lluny de rius i torrents.

2. Grans nevades

  • Porta el dipòsit ple abans de sortir.
  • Conduir de dia millora la visibilitat i redueix riscos per plaques de gel.
  • Comprova que el tub d’escapament no estigui bloquejat per neu o gel.
  • Si quedes atrapat, roman dins del vehicle amb la calefacció encesa i ventila l’habitacle.

3. Incendis forestals

  • No travessis mai el foc: el fum pot provocar intoxicacions i desorientació.
  • Si et trobes encerclat pel foc, truca a emergències (112) per rebre instruccions concretes.
  • Normalment, les forces de seguretat tanquen carreteres com a mesura preventiva.

4. Vents forts

  • Poden provocar caiguda d’arbres o obstacles a la via.
  • Condueix amb precaució en viaductes, passos elevats o sortides de túnels, on les ràfegues són més perilloses.

5. Tempestes elèctriques

  • Són més freqüents a l’estiu i solen anar acompanyades de pluja i vent.
  • El més segur és quedar-se dins del vehicle, amb portes i finestres tancades i el motor apagat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents