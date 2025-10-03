Compte: Aquestes son les 5 emergències a la carretera per les quals t'has de preparar, segons la DGT
Pluja, neu, incendis, vent i tempestes elèctriques són els fenòmens que més riscos comporten al volant i que requereixen mesures de seguretat específiques
Girona
Segons Protecció Civil i la DGT, el risc de patir un accident quan es condueix sota fenòmens meteorològics adversos —com pluja intensa o neu— pot augmentar fins a un 70%.
Per aquest motiu, les autoritats han recopilat les 5 situacions d’emergència més habituals a la carretera i les recomanacions bàsiques per afrontar-les amb seguretat:
1. Pluges fortes i rierades
- Prioritza vies principals com autovies o autopistes.
- Evita trams inundats o amb corrents d’aigua, encara que semblin poc profunds: poden arrossegar el vehicle.
- Si és possible, dona la volta o atura’t en un lloc segur, lluny de rius i torrents.
2. Grans nevades
- Porta el dipòsit ple abans de sortir.
- Conduir de dia millora la visibilitat i redueix riscos per plaques de gel.
- Comprova que el tub d’escapament no estigui bloquejat per neu o gel.
- Si quedes atrapat, roman dins del vehicle amb la calefacció encesa i ventila l’habitacle.
3. Incendis forestals
- No travessis mai el foc: el fum pot provocar intoxicacions i desorientació.
- Si et trobes encerclat pel foc, truca a emergències (112) per rebre instruccions concretes.
- Normalment, les forces de seguretat tanquen carreteres com a mesura preventiva.
4. Vents forts
- Poden provocar caiguda d’arbres o obstacles a la via.
- Condueix amb precaució en viaductes, passos elevats o sortides de túnels, on les ràfegues són més perilloses.
5. Tempestes elèctriques
- Són més freqüents a l’estiu i solen anar acompanyades de pluja i vent.
- El més segur és quedar-se dins del vehicle, amb portes i finestres tancades i el motor apagat.
