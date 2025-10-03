Què passa si omplo el dipòsit en una benzinera low-cost?
Aquestes són les recomanacions dels experts
Javier Fidalgo
Les benzineres low-cost s'han posat de moda i és lògic, ja que el nivell de vida a Espanya ha augmentat notòriament i els sous no s'han equiparat a les pujades de preus dels serveis. Aquesta precària situació fa que moltes persones optin per canviar benzineres de reconegut nom per altres menys conegudes, però amb un preu més amistós.
Tot i això, alguns propietaris temen que aquest combustible més econòmic pugui danyar la mecànica del seu vehicle. Segons la Llei d'Hidrocarburs, tots els carburants distribuïts a les estacions de servei d'Espanya han de complir els estàndards de qualitat i seguretat.
El president de l'Associació Provincial d'Estacions de Servei de Barcelona, Ramón Puigfel, recorda en un article de Betevé que "si el producte fos dolent o fes malbé el cotxe no ens el deixarien vendre".
Durant les declaracions a aquest mitjà, Puigfel explica que "no hi ha benzina bona o dolenta. El que hi ha és producte bàsic o producte millorat". És a dir, les benzineres econòmiques solen subministrar el combustible de forma bàsica, mentre que les estacions convencionals afegeixen additius per millorar-ne el rendiment.
Aquests additius mantenen els conductes del sistema de combustible nets i el motor lubricat. Per tant, no es tracta que el combustible de les benzineres low-cost sigui de pitjor qualitat. Ara bé, el motor no rep els beneficis addicionals dels additius.
En resum, les benzineres econòmiques d'Espanya haurien de ser una opció segura per a la majoria dels vehicles. La qualitat del combustible distribuït al nostre país passa per diferents proves abans de descarregar-lo.
El cost del petroli, els marges de distribució i els impostos tenen efecte sobre el preu del combustible. Per aconseguir un preu més competitiu, les benzineres low-cost utilitzen un model de negoci on redueixen els costos, utilitzant sortidors d'autoservei, per exemple.
Finalment, alguns conductors opten per alternar i proveir entre benzineres de baix cost i convencionals. D'aquesta manera, busquen un equilibri entre l'estalvi i aprofitar els beneficis dels additius que ofereixen les estacions de servei més “cares”.
