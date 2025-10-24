La novetat d'Audi: obre i tanca el teu cotxe amb el telèfon mòbil
Podràs prescindir de la clau física gràcies a la seva app
Edgar Vivó
Tots els sectors innoven per tal d'aconseguir un major nombre de seguidors, compradors i fidelitzats. Així doncs, el sector de l'automòbil no pot quedar enrere. Audi ha rellançat la seva app myAudi per tal de donar més facilitats als seus consumidors: disseny renovat, eines pràctiques i moltes més sorpreses.
Entre les principals novetats destaca la clau digital integrada, que permet a l'usuari obrir, tancar i arrencar el vehicle sense necessitat de portar la clau física. N'hi ha prou amb el telèfon intel·ligent o un telèfon intel·ligent compatible. Aquesta funció ja coneguda s'optimitza i passa a ser un dels pilars de la nova versió.
Un altre canvi rellevant és la incorporació d'un assistent d'intel·ligència artificial desenvolupat per Audi i Cariad basat en ChatGPT. Aquest assistent pot accedir al manual de bord i oferir respostes precises sobre el funcionament del vehicle. Ja no cal buscar entre menús o buscar el manual en paper: només cal fer una pregunta des de l'app.
A més, s'hi ha incorporat una nova secció de botiga personalitzada, que suggereix productes i serveis digitals adaptats a cada model. Des d'accessoris fins a funcions extra del cotxe, tot es pot explorar des del mòbil.
De la mateixa manera, myAudi també millora les funcions per als models elèctrics. L'app permet controlar aspectes com l'estat de càrrega, la planificació de rutes amb parades a punts de recàrrega, o l'activació del precondicionament de la bateria en determinats models. A més, l'usuari pot enviar rutes planificades des de casa directament al cotxe, facilitant l'organització de viatges amb diverses parades. També es poden configurar horaris de càrrega, consultar l'autonomia estimada o activar la funció Plug & Charge en models compatibles.
Tot això s'ofereix en una interfície més neta: l'ecosistema digital –app, cotxe i plataforma web– es presenta ara de manera més connectada i fàcil d'usar. L'objectiu és que l'usuari pugui passar d'un dispositiu a un altre sense interrupcions ni pèrdua d'informació.
L'app d'Audi manté altres funcions ja conegudes, com ara el seguiment del manteniment, l'accés remot a informació del cotxe o la possibilitat de gestionar serveis contractats. Però ho fa amb una presentació més clara i accessible. Ja es troba disponible a més de 50 mercats, incloent-hi tota Europa i part d'Àsia-Pacífic. Aviat arribarà també a països de l'Orient Mitjà i l'Amèrica Llatina com Brasil, Aràbia Saudita, Qatar, Kuwait, Barein i Oman.
