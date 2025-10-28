Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ho has de saber: Aquest pot ser el perillós motiu pel qual et vibra el volant del cotxe

Les vibracions poden indicar problemes amb els pneumàtics, la direcció o els frens, i convé revisar-les per evitar avaries o accidents

Bruna Segura

Girona

El volant del cotxe és una de les peces més importants del vehicle: és el punt de contacte directe entre el conductor i la carretera. Quan aquest element comença a vibrar, és un senyal d’alarma que pot estar advertint d’una avaria o d’un desgast mecànic.

Els especialistes del Reial Automòbil Club d’Espanya (RACE) han identificat les causes més freqüents d’aquest problema, moltes de les quals també es repeteixen als vehicles de les comarques gironines.

1. Pneumàtics desequilibrats

És una de les causes més habituals. Si les rodes no estan ben equilibrades, el volant pot vibrar, sobretot a partir dels 80 km/h. Això pot deure’s a la pèrdua d’un dels contrapesos o ploms que compensen la roda.

2. Desgast desigual dels pneumàtics

Quan les rodes no es desgasten de manera uniforme, també poden generar vibracions, especialment a baixa velocitat. Aquest desgast pot venir de pressió incorrecta, defectes de fabricació o de tenir el vehicle aturat durant molt temps.

3. Direcció desalineada

Si el cotxe tendeix a anar cap a un costat quan deixes anar el volant, és probable que l’eix de direcció estigui desalineat. A més de provocar vibracions, pot causar un desgast irregular dels pneumàtics i fer més difícil mantenir el control del vehicle.

4. Problemes amb els frens

Un altre motiu comú són els discos de fre deformats o sobreescalfats, o bé la presència d’un objecte estrany (com un petit tros d’asfalt) entre el disc i la pinça. En aquests casos, les vibracions s’accentuen en frenar, i cal fer una revisió immediata al taller.

5. Altres possibles causes

Tot i ser menys freqüents, també poden provocar vibracions els amortidors desgastats, els silentblocks en mal estat o rodaments defectuosos. Aquests elements formen part de la suspensió i, si no funcionen correctament, afecten la seguretat i el confort de conducció.

En resum, un volant que vibra mai s’ha d’ignorar. Detectar a temps la causa pot evitar avaries greus o accidents, i garantir una conducció més segura per les carreteres catalanes.

