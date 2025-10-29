Et sorprendrà: Aquests són els peatges més barats i més cars de l'Estat espanyol
A Catalunya es troben alguns dels peatges més cars d’Espanya, segons l’últim estudi elaborat per Automovilistes Europeus Associats (AEA)
A Catalunya es troben alguns dels peatges més cars d’Espanya, segons l’últim estudi elaborat per Automovilistes Europeus Associats (AEA). El túnel del Cadí, situat a la C-16 entre el Berguedà i la Cerdanya, és el segon peatge més car de tot el país, amb un preu de 14,16 euros, cosa que equival a 47 cèntims per quilòmetre recorregut.
Aquest túnel, un dels accessos més importants cap al Pirineu català i la zona de la Cerdanya, és utilitzat cada dia per centenars de conductors, especialment caps de setmana i períodes vacacionals.
Altres peatges cars a Catalunya
El tercer i quart peatge més cars d’Espanya també són a la mateixa carretera: la C-16, concretament als túnels de Vallvidrera (5,13 euros / 30 cèntims per quilòmetre) i al tram entre Sant Cugat i Manresa (12,58 euros / 29 cèntims per quilòmetre).
Això converteix la C-16 en la via amb més peatges cars de tot l’Estat, fet que afecta especialment als conductors que es mouen entre Barcelona, el Vallès, el Bages i el Pirineu.
Peatges a Girona
A la demarcació de Girona, la majoria de trams de l’antiga AP-7 ja no tenen peatge des de la seva alliberació el 2021. Tot i això, alguns accessos puntuals i túnels secundaris encara poden mantenir tarifes específiques, especialment en zones de muntanya o de pas estratègic.
Comparativa amb altres territoris
Per contrast, el peatge més barat d’Espanya es troba a Galícia, a la AG-57 (Puxeiros - Baiona), amb un cost de només 1,75 euros. La diferència de preu entre el peatge gallec i el del túnel del Cadí arriba a superar el 800%, fet que evidencia la desigualtat tarifària entre comunitats.
Augment dels preus el 2025
Segons l’informe d’AEA, els peatges a tot Espanya s’han incrementat entre un 3,8% i un 5,4% el 2025, especialment en aquelles vies gestionades per concessionàries privades, com les de la xarxa catalana.
En resum, Catalunya concentra els peatges més cars de l’Estat, i el túnel del Cadí es manté com el més car per quilòmetre recorregut, una dada que reforça el debat sobre la necessitat d’un model més equitatiu de finançament viari per al territori.
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
- Apareix un home mort en una platja de Sant Antoni
- El Girona necessita la pròrroga per desfer-se del Constància (2-3)
- Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
- Protestes per no poder obrir el toro mecànic per les Fires de Girona: 'Volem justícia firal, no exclusió administrativa
- Josep Salvat: «Va ser com si l’univers em digués ‘has fet bé de triar Girona’»