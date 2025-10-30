Aquests són els consells del Servei Català de Trànsit per evitar accidents
La fatiga i la reducció d’hores de llum augmenten el risc d’accidents a les carreteres catalanes; el Trànsit recomana ventilar el vehicle, hidratar-se sovint i revisar la il·luminació
Amb el canvi d’hora d’aquest cap de setmana, moltes persones poden notar cansament o somnolència durant els primers dies, un factor que influeix directament en la seguretat a la carretera. Segons el Servei Català de Trànsit, la fatiga està present en entre el 15% i el 30% dels sinistres viaris registrats a Catalunya.
A més, amb menys hores de llum natural i condicions meteorològiques més adverses, cal extremar la precaució al volant. Els experts en seguretat viària recorden que el cansament pot reduir la concentració i augmentar el temps de reacció, i recomanen seguir alguns hàbits saludables i mesures preventives:
- Ventilar sovint l’interior del vehicle: renovar l’aire ajuda a mantenir un bon nivell d’oxigen i evita la somnolència.
- Hidratar-se i evitar àpats copiosos: és recomanable beure aigua amb freqüència encara que no es tingui set i evitar menjars abundants, que poden afavorir el son.
- Mantenir una rutina estable de descans: dormir vuit hores i respectar els horaris habituals facilita l’adaptació al canvi d’hora.
El Trànsit també posa èmfasi en la importància de la visibilitat. Un de cada tres accidents es produeix en situacions de llum deficient o per problemes d’il·luminació del vehicle. Per això, es recomana:
- Revisar l’estat de les llums, el parabrisa i els netejaparabrises.
- Canviar les bombetes per parelles i assegurar-se que siguin llum homologada i potent.
- Mantenir les llums enceses durant el dia si el vehicle no disposa de sistema automàtic de llum diürna.
- Comprovar l’estat de la bateria abans de trajectes llargs.
- Netejar i regular els fars correctament per garantir una bona visibilitat.
- En cas d’enlluernament, mirar cap a la dreta i seguir la línia de la carretera o el voral.
- Portar una balisa V16 connectada per augmentar la visibilitat en cas d’avaria o emergència.
Amb aquestes mesures, el Servei Català de Trànsit recorda que la prevenció és clau per reduir els accidents i garantir una conducció segura a les carreteres de les comarques gironines i de tot Catalunya.
