Com desemboirar els vidres del cotxe de manera fàcil i ràpida quan arriba el fred
Amb la baixada de temperatures, el vapor interior pot reduir la visibilitat al volant i posar en risc la seguretat. Hi ha tècniques senzilles per evitar accidents i sancions
L’hivern arriba a Catalunya i les comarques gironines amb fred, pluja i humitat. Aquestes condicions provoquen que els vidres del cotxe s’emboirin amb facilitat, fet que pot dificultar la visió i convertir-se en un perill a la carretera. Per això, és imprescindible saber com actuar de manera ràpida i eficaç per garantir una conducció segura.
El vaho es genera per la condensació de vapor d’aigua quan hi ha un contrast entre el fred exterior i la calor dins del vehicle. Aquesta capa humida als vidres pot reduir dràsticament la visibilitat i provocar situacions de risc.
A més del perill evident, també pot comportar multes. La normativa obliga que el parabrisa i la resta de finestres estiguin prou netes i clares per permetre una visió correcta. Si el vehicle circula amb vidres bruts, amb boira interna, glaç o ratllades greus, es pot sancionar el conductor amb fins a 200 euros i fins i tot immobilitzar el vehicle si la visibilitat és insuficient.
Com desemboirar els vidres de manera ràpida?
El mètode més efectiu consisteix en:
- Activar l’aire calent i dirigir-lo cap al parabrisa.
- Ajustar la climatització a una temperatura d’entre 21 i 23 ºC.
- Utilitzar el botó de desemboirar, disponible en la majoria de vehicles moderns, que accelera el procés.
Si el cotxe és antic i no disposa d’aquest sistema, una alternativa és obrir lleugerament les finestres per equilibrar la temperatura interior i exterior, o encendre la calefacció amb moderació.
Els experts aconsellen no passar la mà ni un drap sobre el vidre, ja que només ofereix una solució temporal i pot empastifar la superfície i deixar marques.
I per al vidre del darrere?
La majoria de cotxes tenen un botó específic per a la lluna posterior, representat amb tres fletxes corbes. Aquest sistema escalfa lleument el vidre i elimina el vaho en poc temps.
També existeixen trucs casolans, com aplicar patata, gel d’afaitar o sabó, però els especialistes recomanen optar per productes específics anti-vaho, fàcils de trobar al mercat. Només cal ruixar-los a l’interior del vidre i escampar-los amb un drap de microfibra.
Amb l’arribada del fred, mantenir els vidres nets i sense vaho no és només una qüestió de comoditat: és una mesura essencial de seguretat viària. Una visibilitat clara pot evitar accidents i sancions innecessàries.
- VÍDEO | Sílvia, la malalta terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
- DIRECTE: Finalitza l'alerta del pla Inuncat, que passa a prealerta per la previsió de pluges intenses a Girona
- Aquests són els municipis de Girona amb menys persones a l'atur
- Detingut per intentar matar la seva parella cremant-la amb un líquid inflamable a Fornells
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous
- L'episodi de pluja deixa més de 40 litres en punts de Girona i obliga els Bombers a fer sortides per incidents
- Desapareixen a Catalunya 3.767 paquets d'Amazon valorats en 193.000 euros
- Detenen un veí de Garriguella per violar una dona de més de 90 anys