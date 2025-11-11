Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ho has de saber: Aquesta és la multa que et poden posar si et quedes sense benzina

No és il·legal conduir un vehicle i quedar-se sense combustible, però pot tenir grans conseqüències i fins i tot comportar una sanció

Ho has de saber: Aquesta és la multa que et poden posar si et quedes sense benzina / ARXIU

Bruna Segura

Girona

Molts conductors es pregunten si és il·legal quedar-se sense gasolina al cotxe. La resposta és clara: no és una infracció en si mateixa, ja que el Reglament General de Circulació no contempla aquesta situació com a motiu de sanció. Tot i així, quedar-se aturat sense combustible pot comportar una multa de fins a 200 euros si suposa un risc per al trànsit o no es prenen les mesures de seguretat adequades.

Quan el motor comença a donar tirons i el testimoni de reserva s’encén, el RACE recomana seguir uns passos bàsics per evitar situacions de perill i possibles sancions. Primer, cal activar les llums d’emergència i dirigir-se a un lloc segur, com l’arcèn. És fonamental evitar deixar el vehicle enmig de la carretera.

Un cop aturat, s’ha de posar el xalec reflectant abans de sortir del cotxe i senyalitzar la parada amb triangles o, des del 2026, amb la llum V-16. Després d’això, el conductor pot contactar amb la seva asseguradora o amb l’assistència en carretera perquè una grua traslladi el vehicle fins a una gasolinera. Si n’hi ha una a prop, també es pot omplir un recipient homologat per repostar i continuar la marxa.

La multa arriba si els agents de trànsit consideren que el vehicle ha quedat en un punt perillós o que no s’han seguit els protocols de seguretat. En aquest cas, la sanció és de 200 euros, tot i que no comporta retirada de punts.

Quedar-se sense gasolina pot ser un inconvenient, però seguint les mesures adequades, es pot evitar tant el risc com la sanció.

La Síndica de Greuges demana ampliar l’educació obligatòria fins als 18 anys i rebaixar l’edat per votar als 16 anys

Feijóo escull Pérez Llorca per substituir Mazón com a president de la Generalitat Valenciana

Leo Messi: «M’imaginava jugant tota la meva vida a Barcelona»

El Consell de Ministres aprova l’avantprojecte de llei per abaixar les ràtios a 22 a primària i 25 a l’ESO

Girona incrementarà l'aportació a La Sopa i reclama a la Generalitat que concreti la seva

L'estació de l'AVE a l'Aeroport de Girona i un Eix Transversal Ferroviari, principals eixos gironins de l’Estratègia ferroviària de Catalunya 2025-2050

Xoc lateral entre un camió i un cotxe a l’AP-7 a Pont de Molins

Girona plantarà una quarentena de plàtans al passeig central del tram final de l’avinguda de Lluís Pericot

