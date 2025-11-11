Ho has de saber: Aquesta és la multa que et poden posar si et quedes sense benzina
No és il·legal conduir un vehicle i quedar-se sense combustible, però pot tenir grans conseqüències i fins i tot comportar una sanció
Molts conductors es pregunten si és il·legal quedar-se sense gasolina al cotxe. La resposta és clara: no és una infracció en si mateixa, ja que el Reglament General de Circulació no contempla aquesta situació com a motiu de sanció. Tot i així, quedar-se aturat sense combustible pot comportar una multa de fins a 200 euros si suposa un risc per al trànsit o no es prenen les mesures de seguretat adequades.
Quan el motor comença a donar tirons i el testimoni de reserva s’encén, el RACE recomana seguir uns passos bàsics per evitar situacions de perill i possibles sancions. Primer, cal activar les llums d’emergència i dirigir-se a un lloc segur, com l’arcèn. És fonamental evitar deixar el vehicle enmig de la carretera.
Un cop aturat, s’ha de posar el xalec reflectant abans de sortir del cotxe i senyalitzar la parada amb triangles o, des del 2026, amb la llum V-16. Després d’això, el conductor pot contactar amb la seva asseguradora o amb l’assistència en carretera perquè una grua traslladi el vehicle fins a una gasolinera. Si n’hi ha una a prop, també es pot omplir un recipient homologat per repostar i continuar la marxa.
La multa arriba si els agents de trànsit consideren que el vehicle ha quedat en un punt perillós o que no s’han seguit els protocols de seguretat. En aquest cas, la sanció és de 200 euros, tot i que no comporta retirada de punts.
Quedar-se sense gasolina pot ser un inconvenient, però seguint les mesures adequades, es pot evitar tant el risc com la sanció.
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Deleito inaugura un local al centre de Girona: 'Suposa tornar als origens
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada