Compte: segons l'OCU, aquests dies de la setmana són els pitjors per omplir el dipòsit de benzina
Un estudi en més de 12.000 estacions de servei indica els millors dies per repostar
Amb l’augment dels costos del dia a dia, cada euro compta, i el preu del combustible és un dels desemborsaments que més preocupa els conductors. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicat el seu informe anual sobre el preu de la gasolina i el dièsel a Espanya, i els resultats deixen clar que hi ha dies de la setmana en què omplir el dipòsit resulta molt menys rendible.
Segons l’estudi, que analitza més de 12.000 gasolineres arreu del país, els caps de setmana són el pitjor moment per repostar. La investigació atribueix aquest increment a la demanda: molts conductors aprofiten divendres i dissabte per preparar els seus desplaçaments, fet que provoca una pujada dels preus. El mateix patró es repeteix abans dels ponts i períodes de vacances.
Per contra, el dia més recomanable per repostar és el dilluns, quan els preus tendeixen a baixar. A més, l’OCU destaca algunes cadenes on és més probable trobar tarifes econòmiques, com BonÀrea, GM Oil, Ballenoil, Plenergy i Petroprix.
A banda del dia, també importa el moment: l’organització recomana repostar a primera hora del matí, abans de les 10 h. A aquesta hora, la temperatura és més baixa i el combustible es manté en millor estat, evitant l’evaporació i aprofitant millor cada litre.
Amb aquests consells, els conductors poden optimitzar la despesa en carburant i evitar pujades de preu innecessàries tot l’any.
