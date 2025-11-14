La DGT avisa sobre aquest element obligatori als vehicles
El cinturó redueix fins a un 75% el risc de lesions en cas d’accident, però encara hi ha conductors que circulen sense portar-lo cordat, segons dades de la Direcció General de Trànsit
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha tornat a advertir sobre la importància d’un element bàsic i obligatori a tots els vehicles: el cinturó de seguretat. Tot i ser un component fonamental per a la seguretat viària, encara hi ha molts conductors i passatgers que no el fan servir correctament, cosa que pot tenir conseqüències mortals.
Segons dades de la DGT, les distraccions al volant continuen sent la principal causa d’accidents, presents en un 30% dels sinistres mortals registrats el 2024. A més, un 76% dels conductors admeten distreure’s amb freqüència mentre condueixen, augmentant el risc d’accidents.
L’organisme posa el focus en l’ús correcte del cinturó, ja que redueix un 50% el risc de mort i fins a un 75% el de lesions greus en cas d’accident. Malgrat això, el 2024 156 de les 1.154 víctimes mortals a les carreteres de l'Estat no portaven posat el cinturó de seguretat.
La DGT recorda que el cinturó és un element de seguretat passiva essencial i que ha d’ajustar-se correctament:
- La banda diagonal ha de passar pel centre de la clavícula, entre l’espatlla i el coll.
- La banda horitzontal ha de situar-se per sota de l’abdomen, mai per sobre.
A més, els experts recomanen canviar el cinturó després d’un accident, ja que el teixit i els ancoratges poden perdre eficàcia.
No portar-lo posat es considera una infracció greu, sancionada amb 200 euros de multa i la pèrdua de 4 punts del carnet per part del conductor.
Amb un missatge clar, la DGT insisteix: “Un simple clic pot salvar-te la vida. Posa’t sempre el cinturó de seguretat.”
